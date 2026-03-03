Παντελώς αβάσιμα τα SMS για δήθεν χορήγηση φύλλων πορείας, λένε πηγές του Στρατού
Τα μηνύματα SMS περί δήθεν «χορήγησης φύλλων πορείας» είναι παντελώς αβάσιμα και δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα αναφέρουν πηγές του Στρατού Ξηράς.
Οι αρμόδιες αστυνομικές Αρχές διεξάγουν έρευνα σχετικά με την προέλευσή τους και τη διακίνησή τους, προσθέτουν οι ίδιες πηγές.
