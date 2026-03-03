MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Παντελώς αβάσιμα τα SMS για δήθεν χορήγηση φύλλων πορείας, λένε πηγές του Στρατού

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Τα μηνύματα SMS περί δήθεν «χορήγησης φύλλων πορείας» είναι παντελώς αβάσιμα και δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα αναφέρουν πηγές του Στρατού Ξηράς.

Οι αρμόδιες αστυνομικές Αρχές διεξάγουν έρευνα σχετικά με την προέλευσή τους και τη διακίνησή τους, προσθέτουν οι ίδιες πηγές.

Στρατός Ξηράς

