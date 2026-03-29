Πάνος Ρούτσι για τη δίκη των Τεμπών: Ο πρωθυπουργός και ο κ. Φλωρίδης μας κοροϊδεύουν

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

“Ο πρωθυπουργός και ο κ. Φλωρίδης μας κοροϊδεύουν από την αρχή της υπόθεσης. Εμείς είμαστε αυτοί που θέλουμε να τελειώσει η δίκη, από την αρχή που έγινε αυτό το έγκλημα. Ξέρανε πολύ καλά ότι σε αυτό το κτίριο δεν χωράμε. Ποιος καθυστερεί τη δίκη; Εμείς; Εμείς αυτό θέλουμε. Να πάνε όλοι φυλακή οι κατηγορούμενοι, όσο ψηλά και αν φτάνουν”, λέει, μιλώντας στο MEGA, ο Πάνος Ρούτσι.

Όπως λέει ο ίδιος: “Εγώ 1η Απριλίου δεν περιμένω τίποτα απολύτως. Θα είναι το ίδιο πράγμα. Θα είμαστε όλοι μαζί, αλλά έτσι όπως πάει δεν νομίζω να γίνει ούτε 1η Απριλίου, γιατί δεν θα χωρέσουμε. Εγώ καλώ τον κ. Φλωρίδη να είναι 1η Απριλίου εκεί και να το δει από μόνος του”.

Ο ίδιος αναφέρθηκε στη Ζωή Κωνσταντοπούλου αλλά και στην απεργία πείνας που έκανε.

“Έκανα απεργία πείνας για να ζητήσω το αυτονόητο, πώς πέθανε το παιδί μου. Δεν καθυστερούσα καμία δίκη, δεν καθυστερώ καμία δίκη”, καταλήγει.

Δίκη τραγωδίας στα Τέμπη Πάνος Ρούτσι

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Νάξος: Βρέθηκαν τμήματα οστών στη Μικρή Βίγλα

ΕΚΚΛΗΣΙΑ 17 λεπτά πριν

Άγιον Όρος: Εκοιμήθη ο γέροντας Σίμωνας

ΔΙΕΘΝΗ 5 ώρες πριν

Στενά του Ορμούζ: Οι προτάσεις Τουρκίας, Αιγύπτου και Σαουδικής Αραβίας για το άνοιγμά τους

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Σύλληψη 40χρονου στον Βόλο για πώληση αλκοόλ σε ανηλίκους

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 14 ώρες πριν

Πιο γρήγορο Ίντερνετ, λιγότερη γραφειοκρατία: Πώς το νομοσχέδιο του υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης αλλάζει το Διαδίκτυο

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 22 ώρες πριν

Φόρτιση κινητού τηλεφώνου – Μπορεί να καταστρέψει την μπαταρία του αυτοκινήτου;