Πάνος Ρούτσι: Για εμένα δεν υπάρχει Καθαρά Δευτέρα, δεν υπάρχουν γιορτές, γιατί μας διαλύσανε

Τον Πάνο Ρούτσι υποδέχτηκε η Ναταλία Γερμανού στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου, ο οποίος μίλησε για το γεγονός που έχει σημαδέψει μια για πάντα τη ζωή του.

«Για εμένα δεν υπάρχει Καθαρά Δευτέρα, δεν υπάρχει Πάσχα, δεν υπάρχουν γιορτές. Γιατί μας διαλύσανε», είπε ο πατέρας του αδικοχαμένου Ντένις που έχασε την ζωή του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη , περιγράφοντας τα συναισθήματά του, ενώ ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του αδικοχαμένου Ντένις που έχασε την ζωή του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, ενώ απηύθυνε κάλεσμα σε όλους τους πολίτες, να συμμετάσχουν στις συγκεντρώσεις της 28ης Φεβρουαρίου, οπότε και συμπληρώνονται τρία χρόνια από την τραγωδία με 57 νεκρούς.

«Εκείνη την ημέρα με πήρε τηλέφωνο, “μπαμπά μου λέει, θα καθυστερήσω”, και περίμενα να με πάρει τηλέφωνο. Αλλά ποτέ δεν με πήρε. Μέχρι που είχε πάει 12:30 ώρα και τον παίρναμε τηλέφωνο, αλλά ήταν κλειστό. Δεν βλέπαμε την τηλεόραση εκείνη τη στιγμή και λέω στη σύζυγό μου, “πάω να δω λέω μήπως έχει μείνει από μπαταρία το παιδί, πάω στον σταθμό”. Μετά που έφτασα εκεί πέρα, είχαν φτάσει ήδη τα πρώτα ασθενοφόρα, κλαίγανε, ουρλιάζανε. Το παιδί μου δεν τον είδα εκεί. Είπα ότι ήταν το παιδί μου μέσα και μου απάντησαν “εύχομαι να είναι ζωντανός”» ανέφερε και πρόσθεσε:

«Κοπήκαν τα πόδια μου. Και δεν θυμάμαι πώς έφτασα σπίτι να πάρω τη γυναίκα μου, να πάρουμε το αμάξι να φτάσουμε στο σημείο ακριβώς που ήτανε, που είχε ακόμα και φωτιά. Δεν μ’ αφήσαν να κατέβω κάτω. Προχωρήσαμε προς το νοσοκομείο. Εκεί ήταν ακόμα χειρότερα, είχαν έρθει όλοι οι συγγενείς στο αμφιθέατρο εκεί στο νοσοκομείο και απλά κλαίγαμε όλοι μαζί και περιμέναμε νέα. Έρχονταν τα ασθενοφόρα με τις σακούλες τις μαύρες και που έφτασα στο σημείο να πω σε κάποιον από αυτούς “άνοιξέ το, θέλω να δω αν είναι το παιδί μου”. Αλλά δεν γινότανε».

«Σε λίγες μέρες έρχεται αυτή η μαύρη επέτειος. Καλούμε όλο τον κόσμο να είναι δίπλα μας, όπως είναι. Περιμένουμε κάποιος στιγμή να μας πουν μία συγγνώμη. Να γίνουν τα πράγματα όπως πρέπει να γίνουνε, με το δικαστήριο που περιμένουμε, 23 Μαρτίου», κατέληξε ο Πάνος Ρούτσι.