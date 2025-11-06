Πάνος Ρούτσι: Δεν θα υποστήριζα ένα κίνημα της Μαρίας Καρυστιανού, θα ήταν πολύ καταστροφικό για εμάς

Σαφή θέση για τον εάν θα στηρίξει ένα κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, παίρνει ο Πάνος Ρούτσι.

Μιλώντας στο ANT1, ο κ. Ρούτσι εμφανίστηκε αρνητικός στο ενδεχόμενο δημιουργίας κινήματος από την κ. Καρυστιανού το επόμενο διάστημα.

«Από την αρχή λέμε, ούτε κόμμα, ούτε χρώματα. Δεν πιστεύω ότι η Μαρία μπορεί να πάει σε κάποιο κόμμα ή κύμα. Οποιοσδήποτε πάει να κάνει κάποιο κόμμα ή κύμα θα είναι καταστροφικό για εμάς. Δεν αμφισβητώ αυτά που είπε ο κ. Καραχάλιος αλλά μεταξύ μας με τη Μαρία, δεν μας έχει πει κάτι», ανέφερε αρχικά.

«Δεν νομίζω να υποστήριζα ένα κίνημα που θα προέδρευε η Μαρία Καρυστιανού, θα ήταν πολύ καταστροφικό γιατί ο κόσμος μας γνωρίζει για αυτό που είμαστε. Αν γίνει κάτι τέτοιο νομίζω ότι ο κόσμος θα αναρωτηθεί για τον αγώνα που κάναμε 2,5 χρόνια. Δεν θα την υποστήριζα», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς για το εάν θα έβλεπε ένα κόμμα υπό την Μαρία Καρυστιανού μετά το πέρας τη δίκης, ο κ. Ρούτσι απάντησε: «Εκεί, θα το έβλεπα κάπως γιατί θα ήταν εντελώς καθαρός ο αγώνας μέχρι τότε».

Στη συνέχεια μίλησε για την κατάσταση της υγείας του μετά από 23 ημέρες απεργίας πείνας: «Καλά είμαι, αν και έχω πρόβλημα με την καρδιά μου, με βλέπει γιατρός. Λιποθύμησα λόγω της πίεσής μου, με πήγαν ξανά στο νοσοκομείο. Είναι από το άγχος και το στρες. Nοσηλεύτηκα 3-4 ημέρες. Με επισκέφθηκαν κάποιοι δικοί μου άνθρωποι. Ήρθε και ο Νίκος Καρβέλας. Είναι από τους ανθρώπους που εκτιμώ πάρα πολύ γιατί είναι αληθινός για παρέα να συζητάμε. Ήρθε εντελώς αυθόρμητα, αργά, και δεν ήθελε με τίποτα δημοσιότητα».

Δείτε το βίντεο