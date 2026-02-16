Πάνω από 500.000 λαγάνες θα ψηθούν στη Θεσσαλονίκη για την Καθαρά Δευτέρα

Περισσότερες από 500.000 λαγάνες αναμένεται να φουρνίσουν την Καθαρά Δευτέρα (23/2) οι 620 αρτοποιοί του νομού Θεσσαλονίκης, με την τιμή να διατηρείται σταθερή σε σχέση με πέρυσι, στα 2,50-2,60 ευρώ το τεμάχιο.

Όπως επισημαίνει, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αρτοποιών Ελλάδος (ΟΑΕ) και επικεφαλής του Σωματείου Αρτοποιών Θεσσαλονίκης «Ο Προφήτης Ηλίας», Έλσα Κουκουμέρια, η πλειονότητα των καταναλωτών παραμένει πιστή στην κλασική επιλογή. «Το 90% των καταναλωτών ‘ψηφίζει’ την παραδοσιακή λαγάνα», σημειώνει και διευκρινίζει ότι διατίθενται και γεμιστές εκδοχές με ελιές, πιπεριές και μανιτάρια, οι οποίες πωλούνται, όπως και πέρυσι, από 3 έως 3,20 ευρώ το τεμάχιο.

Για την κίνηση της Καθαράς Δευτέρας, η κ. Κουκουμέρια εμφανίζεται αισιόδοξη και εκτιμά ότι οι καταναλωτές θα επισκεφθούν τον φούρνο της γειτονιάς τους, «γιατί η λαγάνα πρέπει να τρώγεται ζεστή», λέει.

Η παρασκευή της παραδοσιακής, χειροποίητης λαγάνας αποτελεί διαδικασία περίπου 12 ωρών. Οι φούρνοι θα λειτουργήσουν από τις 21:00 το βράδυ της αμέσως προηγούμενης ημέρας, της Κυριακής, έως τις 15:00 το μεσημέρι της Δευτέρας, προκειμένου να καλύψουν ζήτηση που φτάνει κατά μέσο όρο τα 700 τεμάχια ανά κατάστημα.

Η λαγάνα, άζυμος άρτος με ρίζες από την αρχαιότητα, παραμένει βασικό στοιχείο του νηστίσιμου τραπεζιού της Πρωτονήστιμης Δευτέρας της Σαρακοστής, διατηρώντας ζωντανό ένα έθιμο που περνά από γενιά σε γενιά.

Ανοδικές οι τιμές στα θαλασσινά και τα σαρακοστιανά

Ακριβότερο σε σχέση με πέρυσι υπολογίζεται, ωστόσο, το φετινό Σαρακοστιανό τραπέζι, με τις τιμές σε ψάρια, θαλασσινά και παραδοσιακά προϊόντα να καταγράφουν αυξήσεις. Η ακρίβεια επηρεάζει τόσο τα νωπά όσο και τα κατεψυγμένα προϊόντα.

Σύμφωνα με επαγγελματίες της αγοράς στο Καπάνι της Θεσσαλονίκης, το χταπόδι φέτος πωλείται στα 24 ευρώ/κιλό, σημειώνοντας αύξηση από τα 18 ευρώ/κιλό πέρυσι. Το καλαμάρι ακολουθεί την ίδια ανοδική πορεία, φτάνοντας τα 22 ευρώ/κιλό από 17 ευρώ/κιλό, οι γαρίδες ανατιμήθηκαν από τα 12 στα 14 ευρώ/κιλό, ενώ το θράψαλο παρουσιάζει αύξηση 1,8 ευρώ, φτάνοντας τα 7,8 ευρώ/κιλό από 6 ευρώ/κιλό την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Οι αυξήσεις αυτές αντικατοπτρίζουν τις συνεχιζόμενες πιέσεις στο κόστος των πρώτων υλών και της ενέργειας, όπως αναφέρουν επαγγελματίες. Αύξηση και του χαλβά, ο οποίος φέτος πωλείται στα 12 ευρώ/κιλό από 9 ευρώ/κιλό πέρυσι, οι ελιές στα 8 ευρώ/κιλό από 7,4 ευρώ/κιλό αντίστοιχα και ο ταραμάς πωλείται προς 21 ευρώ/κιλό από 19 ευρώ/κιλό.

Κοινή διαπίστωση των επαγγελματιών είναι ότι, λόγω του ευρέος φάσματος τιμών στην αγορά, οι καταναλωτές καλό είναι να κάνουν προσεκτική έρευνα πριν προχωρήσουν σε αγορές.