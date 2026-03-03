MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πανελλαδική απεργία της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας στις 5 Μαρτίου

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία σε όλες τις κατηγορίες πλοίων προχωρά η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ), την Πέμπτη 5 Μαρτίου 2026, με ώρα έναρξης 00:01 και λήξης 24:00, έπειτα από ομόφωνη απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας στη σημερινή έκτακτη συνεδρίασή της.

Η διοίκηση της ΠΝΟ χαρακτηρίζει «ιδιαιτέρως σοβαρή και επικίνδυνη» την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, επισημαίνοντας ότι εκατοντάδες Έλληνες και αλλοδαποί ναυτικοί παραμένουν εγκλωβισμένοι στην περιοχή. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, η ασφάλεια και η ζωή των πληρωμάτων τίθενται σε άμεσο κίνδυνο, γεγονός που καθιστά επιτακτική την άμεση παρέμβαση της πολιτείας.

Παράλληλα, η Ομοσπονδία κάνει λόγο για «προκλητική ενέργεια» εταιρείας, η οποία –όπως καταγγέλλει– σε συνεννόηση με την κυβέρνηση, προετοίμαζε την αποστολή πλοίου στη ζώνη των πολεμικών επιχειρήσεων. Το ζήτημα, σύμφωνα με την ΠΝΟ, είχε ήδη τεθεί με σχετική επιστολή καταγγελίας, ενώ ξεκαθαρίστηκε και στον εκπρόσωπο της επίμαχης εταιρείας, ο οποίος επισκέφθηκε τα γραφεία της Ομοσπονδίας, ότι «κανένα πλοίο δεν θα φύγει από την Ελλάδα για την περιοχή της Μέσης Ανατολής».

Στο πλαίσιο της κινητοποίησης, η ΠΝΟ διατυπώνει τρία αιτήματα:

  1. Τον άμεσο απεγκλωβισμό όλων των ναυτικών που βρίσκονται στην εμπόλεμη περιοχή.
  2. Την κήρυξη της περιοχής ως απαγορευμένης για την προσέγγιση πλοίων.
  3. Τη λήψη ειδικής μέριμνας από το αρμόδιο Υπουργείο για τους σπουδαστές ναυτικών σχολών που υπηρετούν στα συγκεκριμένα πλοία και αδυνατούν να επιστρέψουν ώστε να συνεχίσουν τις σπουδές τους.

Η 24ωρη απεργία αναμένεται να επηρεάσει το σύνολο της ακτοπλοΐας και της ναυτιλιακής δραστηριότητας της χώρας για το συγκεκριμένο διάστημα, με την Ομοσπονδία να διαμηνύει ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα.

Πλοία

