MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης – Δείτε βίντεο και φωτο

|
THESTIVAL TEAM

Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο μαθητών και φοιτητών πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης (6/11) στη Θεσσαλονίκη.

Στο συλλαλητήριο συμμετείχαν μαθητικά συμβούλια, φοιτητικοί σύλλογοι και ενώσεις γονέων, με κεντρικό σύνθημα για δημόσια και δωρεάν παιδεία για όλους.

Όπως αναφέρθηκε και σε σχετικές ανακοινώσεις, οι ομοσπονδίες ζητούν να καλυφθούν τα κενά που εξακολουθούν να υπάρχουν στα σχολεία, να γίνουν διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών για την κάλυψη όλων των αναγκών της εκπαίδευσης, να δοθούν αυξήσεις στους μισθούς, καθώς επίσης και καλύτερο σχεδιασμό των εκπαιδευτικών δράσεων, ούτως ώστε να μην είναι εις βάρος του ωρολόγιου και αναλυτικού προγράμματος.

Η πορεία των διαδηλωτών ξεκίνησε στις 12:00 το μεσημέρι από το Άγαλμα Βενιζέλου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 22 ώρες πριν

Τον τίτλο “Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026” διεκδικεί ο Δήμος Θέρμης

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 18 ώρες πριν

Ηρακλής: Σοβαρός απέναντι στους Άγγλους, νίκησε τη Νιούκαστλ στο ντεμπούτο του Ζόραν Λούκιτς

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 22 ώρες πριν

Αθήνα: Λεωφορείο “εγκλωβίστηκε” σε στροφή λόγω παρκαρισμένου αυτοκινήτου – Το “πήραν” με τα πόδια οι επιβάτες, δείτε βίντεο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 7 ώρες πριν

Χαλκιδική: Στις φλόγες σπίτι στο Παλαιόκαστρο τα ξημερώματα

ΔΙΕΘΝΗ 19 ώρες πριν

Ισπανία: Ο γενικός εισαγγελέας της Μαδρίτης δικάζεται για διαρροή πληροφοριών σε δημοσιογράφους

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 6 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Τροχαίο με μηχανάκι στην Αγγελάκη – Ένας ελαφρά τραυματίας, δείτε φωτο και βίντεο