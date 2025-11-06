Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης – Δείτε βίντεο και φωτο

Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο μαθητών και φοιτητών πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης (6/11) στη Θεσσαλονίκη.

Στο συλλαλητήριο συμμετείχαν μαθητικά συμβούλια, φοιτητικοί σύλλογοι και ενώσεις γονέων, με κεντρικό σύνθημα για δημόσια και δωρεάν παιδεία για όλους.

Όπως αναφέρθηκε και σε σχετικές ανακοινώσεις, οι ομοσπονδίες ζητούν να καλυφθούν τα κενά που εξακολουθούν να υπάρχουν στα σχολεία, να γίνουν διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών για την κάλυψη όλων των αναγκών της εκπαίδευσης, να δοθούν αυξήσεις στους μισθούς, καθώς επίσης και καλύτερο σχεδιασμό των εκπαιδευτικών δράσεων, ούτως ώστε να μην είναι εις βάρος του ωρολόγιου και αναλυτικού προγράμματος.

Η πορεία των διαδηλωτών ξεκίνησε στις 12:00 το μεσημέρι από το Άγαλμα Βενιζέλου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες: