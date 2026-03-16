Παναγόπουλος: Θα δώσω στοιχεία για τη στημένη υπόθεση – Να φοβούνται όταν η φούσκα σπάσει

Στημένη χαρακτηρίζει την υπόθεση κατά την οποία σύμφωνα με την Αρχή δεν δήλωσε στο πόθεν έσχες εισοδήματα που φτάνουν τα 3,2 εκατ. ευρώ, ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος και δεσμεύεται ότι τις επόμενες ημέρς θα παρουσιάσει στοιχεία.

«Για μια ακόμη φορά αυτός που παραβίασε βάναυσα μέσω διαρροών όλες τις αρχές και τους κανόνες του κράτους δικαίου πριν καν οι ελεγχόμενοι- όπως εγώ- λάβουν το πόρισμα ελέγχου, ξαναχτύπησε με νέες διαρροές», αναφέρει σε δήλωσή του και συνεχίζει:

«Με ψευδή και ανυπόστατα στοιχεία, νομικίστικες κατασκευές και άλλα πολλά, για τα οποία θα μιλήσουν οι δικηγόροι μου και η Δικαιοσύνη, προσπαθεί να στήσει με το «στανιό» υπόθεση «επικοινωνιακά».

«Δεν έχω να φοβηθώ τίποτα. Θα παρουσιάσω στοιχεία γι΄αυτή τη στημένη υπόθεση τις επόμενες μέρες. Αντιθέτως θα πρέπει να φοβούνται όταν η φούσκα αυτή σπάσει και ο δημιουργός της και όλοι όσοι εκόντες και άκοντες τη χρησιμοποιούν, σπιλώνοντας υπολήψεις και δολοφονώντας χαρακτήρες» καταλήγει στη δήλωσή του ο Γιάννης Παναγόπουλος.