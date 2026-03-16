MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Παναγόπουλος: Θα δώσω στοιχεία για τη στημένη υπόθεση – Να φοβούνται όταν η φούσκα σπάσει

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στημένη χαρακτηρίζει την υπόθεση κατά την οποία σύμφωνα με την Αρχή δεν δήλωσε στο πόθεν έσχες εισοδήματα που φτάνουν τα 3,2 εκατ. ευρώ, ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος και δεσμεύεται ότι τις επόμενες ημέρς θα παρουσιάσει στοιχεία.

«Για μια ακόμη φορά αυτός που παραβίασε βάναυσα μέσω διαρροών όλες τις αρχές και τους κανόνες του κράτους δικαίου πριν καν οι ελεγχόμενοι- όπως εγώ- λάβουν το πόρισμα ελέγχου, ξαναχτύπησε με νέες διαρροές», αναφέρει σε δήλωσή του και συνεχίζει:

«Με ψευδή και ανυπόστατα στοιχεία, νομικίστικες κατασκευές και άλλα πολλά, για τα οποία θα μιλήσουν οι δικηγόροι μου και η Δικαιοσύνη, προσπαθεί να στήσει με το «στανιό» υπόθεση «επικοινωνιακά».

«Δεν έχω να φοβηθώ τίποτα. Θα παρουσιάσω στοιχεία γι΄αυτή τη στημένη υπόθεση τις επόμενες μέρες. Αντιθέτως θα πρέπει να φοβούνται όταν η φούσκα αυτή σπάσει και ο δημιουργός της και όλοι όσοι εκόντες και άκοντες τη χρησιμοποιούν, σπιλώνοντας υπολήψεις και δολοφονώντας χαρακτήρες» καταλήγει στη δήλωσή του ο Γιάννης Παναγόπουλος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 12 ώρες πριν

Κ. Καραγκούνης: Αρκετά παραπάνω από τα 880 ευρώ η εισήγηση για τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού

ΔΙΕΘΝΗ 6 ώρες πριν

Ιερουσαλήμ: Θραύσμα πυραύλου έπεσε κοντά στον Πανάγιο Τάφο

ΔΙΕΘΝΗ 17 ώρες πριν

Πάνω από 60 drones αναχαίτισε τη νύχτα η Σαουδική Αραβία

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 15 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: 71χρονος απειλούσε τους περίοικους με όπλα από το μπαλκόνι του

LIFESTYLE 9 ώρες πριν

Ιωάννα Μαλέσκου: Το Open είναι ένας σταθμός που δεν αδειάζει τους ανθρώπους του

ΔΙΕΘΝΗ 1 ώρα πριν

Τζόρτζια Μελόνι: Παρέμβαση στο Ορμούζ θα σήμαινε ένα βήμα προς την εμπλοκή στον πόλεμο