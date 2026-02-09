MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Παναγόπουλος: Με κατακρεουργούν ηθικά χωρίς να μου έχει κοινοποιηθεί το πόρισμα Βουρλιώτη και η διάταξη δέσμευσης

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Σαφείς αιχμές για τους χειρισμούς στην πολύκροτη υπόθεση για υπεξαίρεση κονδυλίων, στην οποία φέρεται να εμπλέκεται, αφήνει ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, καταγγέλλοντας ότι –επτά ημέρες μετά– δεν του έχει κοινοποιηθεί ούτε η διάταξη δέσμευσης του προσωπικού τραπεζικού λογαριασμού του από την Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες ούτε το πόρισμα για τα ζητήματα που τίθενται προς διερεύνηση.

«Μπορώ, σαν πολίτης, να αξιώνω το δικαίωμα να υπερασπίζομαι την προσωπικότητά μου κατά τρόπο που το Κράτος Δικαίου μου επιτρέπει, χωρίς ανεπίτρεπτες «τρικλοποδιές» από όσους, ως όργανα της Πολιτείας, εφαρμόζοντας τις Αρχές του Κράτους Δικαίου, να μου αναγνωρίσουν το τεκμήριο της αθωότητας και να το προστατεύσουν;» διερωτάται ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ.

Η σημερινή δήλωση του κ. Παναγόπουλου

Ακόμη και σήμερα, έβδομη μέρα, δεν μου έχει κοινοποιηθεί η Διάταξη Δέσμευσης του προσωπικού λογαριασμού μου από την Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Ούτε το πόρισμά της για όσα τίθενται προς διερεύνηση.

Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης με δικάζουν και με καταδικάζουν  με «πηγές» τους που εδράζονται  σε διακινούμενο nonpaper άγνωστου (;) συντάκτη, με ευθείες προσβολές κάθε δικαιώματος στην προσωπικότητά μου, καθημερινά, χωρίς να μπορώ να αμυνθώ, με προσβάλλουν, με λοιδορούν, και με κατασυκοφαντούν.

Σήμερα το πρωί πληροφορήθηκα ότι η Εισαγγελία προς την οποία ο κ. Βουρλιώτης είχε αποστείλει το πόρισμά του, εκτίμησε ότι δεν πρέπει να το κρατήσει για τις εκ του Νόμου επιβαλλόμενες ενέργειες αλλά αποφάσισε να το διαβιβάσει στον Οικονομικό Εισαγγελέα.

Πόσες μέρες ακόμη θα περιμένω να μου κοινοποιηθεί η Διάταξη Δέσμευσης και το πόρισμα προκειμένου να απαντήσω σαν πολίτης που έχει δικαιώματα και σαν επικεφαλής των συντεταγμένων συνδικάτων, που με αφορμή εντελώς αβάσιμες εις βάρος μου κατηγορίες, όλες αυτές τις μέρες «έχει στηθεί ένας χορός» ηθικής κατακρεούργησής μου;

Είναι το Κράτος Δικαίου δίπλα μου;

Μπορώ, σαν πολίτης, να αξιώνω το δικαίωμα να υπερασπίζομαι την προσωπικότητά μου κατά τρόπο που το Κράτος Δικαίου μου επιτρέπει, χωρίς ανεπίτρεπτες «τρικλοποδιές» από όσους, ως όργανα της Πολιτείας, εφαρμόζοντας τις Αρχές του Κράτους Δικαίου, να μου αναγνωρίσουν το τεκμήριο της αθωότητας και να το προστατεύσουν;

Για όλα αυτά είμαι υποχρεωμένος και επί αυτών θα μιλήσω δημοσίως τις προσεχείς ημέρες. Εγκαταλείποντας το σεβασμό που έδειξα στις θεσμικές διαδικασίες εφόσον και αυτές ούτε με σεβάστηκαν ούτε με προστάτευσαν.

Κατά τα άλλα η αρχική μου δήλωση ισχύει στο ακέραιο.

Γιάννης Παναγόπουλος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 17 ώρες πριν

Εξιχνιάσθηκε υπόθεση εμπρησμού στα Χανιά – Tρεις συλλήψεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 5 ώρες πριν

Γεωργιάδης: Οι διερμηνείς των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έλεγαν στους μετανάστες στη Χίο να πουν “μας χτύπησε το λιμενικό”

LIFESTYLE 6 ώρες πριν

Ιωάννα Τούνη: Που την πήγε τελικά ο Ρομπέρτο και πόσο του κοστίζει η βραδιά;

LIFESTYLE 4 ώρες πριν

Σίσσυ Χρηστίδου: Δεν σημαίνει ότι όσοι έχουμε χωρίσει, δεν πιστεύουμε σε ευτυχισμένους γάμους

LIFESTYLE 4 ώρες πριν

Μαριάντα Πιερίδη: Έσβησα κάποιες φωτογραφίες του συντρόφου μου από τα social και έγραψαν ότι χώρισα

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 9 ώρες πριν

Ο Νανουριστής του Θανάση Τριαρίδη στο Artbox Fargani σήμερα και αύριο για δύο τελευταίες παραστάσεις