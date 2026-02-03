Παμποντιακή Ομοσπονδία για Παρχαρίδη: “Η μνήμη και το έργο του θα παραμείνουν ζωντανά και θα εμπνέουν τις επόμενες γενιές”

Συλλυπητήριο μήνυμα έστειλε η Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος για τον θάνατο του Ιδρυτή και Επιτίμου Προέδρου της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος Γεωργίου Παρχαρίδη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό της του Θεού Σοφίας στη Θεσσαλονίκη, το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου και ώρα 11.00. Η ταφή θα τελεστεί στην ιδιαίτερή του πατρίδα στο Πρωτοχώρι Κοζάνης.

Αναλυτικά το μήνυμα:

Σήμερα, 3 Φεβρουαρίου, έφυγε από κοντά μας ο Ιδρυτής και Επίτιμος Πρόεδρος της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος, ομότιμος καθηγητής καρδιολογίας του Α.Π.Θ., Γεώργιος Παρχαρίδης. Η απώλειά του αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό, τόσο στην ιατρική επιστημονική κοινότητα όσο και σε ολόκληρο τον ποντιακό ελληνισμό τον οποίο υπηρέτησε με γνώση, συνέπεια, αποφασιστικότητα και δυναμισμό. Πενήντα χρόνια παρουσίας, δράσης και προσφοράς στον οργανωμένο ποντιακό χώρο, μισός αιώνας ανένδοτου αγώνα για την διάσωση, διάδοση και προβολή της πλούσιας ποντιακής κληρονομιάς.

Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας μας, εκφράζουν την βαθύτατη θλίψη και οδύνη τους για τον θάνατο του Επιτίμου Προέδρου της Π.Ο.Ε., Γεωργίου Παρχαρίδη. Αποτίουμε ελάχιστο φόρο τιμής στον αγωνιστή που η πορεία του αποτελεί φωτεινό παράδειγμα ήθους και αξιοπρέπειας. Η μνήμη και το έργο του θα παραμείνουν ζωντανά και θα εμπνέουν τις επόμενες γενιές.

Ο Γεώργιος Παρχαρίδης γεννήθηκε στο Πρωτοχώρι Κοζάνης. Αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Α.Π.Θ το 1967. Εξελέγη Διδάκτορας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με βαθμό «Άριστα» το 1978. Μετεκπαιδεύθη για ένα χρόνο στην Αγγλία στην Ηχοκαρδιολογία.

Αφού πέρασε όλες τις βαθμίδες της πανεπιστημιακής ιεραρχίας, εξελέγη Τακτικός Καθηγητής Καρδιολογίας του Α.Π.Θ. το 2001 με ένα πολύ σημαντικό επιστημονικό-ερευνητικό και συγγραφικό έργο. Πολλές εργασίες του δημοσιεύτηκαν σε έγκυρα περιοδικά του εξωτερικού. Από το 2007 έως το 2009 διετέλεσε διευθυντής της Α΄ Καρδιολογικής Πανεπιστημιακής Κλινικής του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ.

Διετέλεσε Πρόεδρος της Καρδιολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος για 6 χρόνια, του Ελληνικού Κολλεγίου Καρδιολογίας για 2 χρόνια και της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, του ανώτερου επιστημονικού οργάνου της ελληνικής καρδιολογίας, για 2 χρόνια.

Υπήρξε Πρόεδρος της Ενώσεως Ποντίων Φοιτητών Θεσσαλονίκης κατά το διάστημα 1963-1967 και Πρόεδρος της Ευξείνου Λέσχης Θεσσαλονίκης από το 1981 έως το 1984.

Το 1985 εξελέγη Πρόεδρος του Α΄ Παγκοσμίου Συνεδρίου Ποντιακού Ελληνισμού, που πραγματοποιήθηκε στην Θεσσαλονίκη, ενώ το 2003 ήταν ο Πρόεδρος του Α΄ Οργανωτικού Συνεδρίου των πρωτοβάθμιων ποντιακών σωματείων της Ελλάδος.

Το 2004 ίδρυσε με συνεργάτες του, την Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος βάσει της απόφασης του οργανωτικού συνεδρίου και Πρόεδρος της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος για τα επόμενα 9 χρόνια.

Αγωνίσθηκε με πάθος για την Διεθνή Αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, για την διδασκαλία της Ιστορίας του Ποντιακού Ελληνισμού σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, για την διατήρηση της Ποντιακής Διαλέκτου, την στήριξη των αδελφών μας Νεοπροσφύγων αλλά και την αλλαγή του Νομικού και Διοικητικού Καθεστώτος του Ιδρύματος Παναγία Σουμελά.

Εμπνευστής των Πανελλαδικών Φεστιβάλ Ποντιακών Χορών της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος, στήριξε πλήρως την νεολαία που με μεγάλη αποφασιστικότητα και αγωνιστικότητα βαδίζει τον δρόμο της παράδοσης και του πολιτισμού που έχουμε χαράξει.

Από το 2013 έως και το 2017 διετέλεσε πρόεδρος της Δ.Ι.ΣΥ.ΠΕ. (Διεθνούς Συνομοσπονδίας Ποντίων Ελλήνων). Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής του Α.Π.Θ., Επίτιμος Πρόεδρος της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος και της Ευξείνου Λέσχης Θεσσαλονίκης.

Εκφράζουμε τα θερμά και ειλικρινή μας συλλυπητήρια, στην οικογένειά του, στους οικείους και σε όλους όσοι είχαν την τιμή να τον γνωρίσουν. Η Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος θα προγραμματίσει δράσεις αφιερωμένες στη μνήμη του Ιδρυτή και επίτιμου προέδρου της στο άμεσο μέλλον.

Πρόεδρε, σε ευχαριστούμε θερμά για όσα προσέφερες στον Ποντιακό Ελληνισμό. Το πάθος, η δράση και το έργο σου θα συνεχίσουν να μας εμπνέουν.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό της του Θεού Σοφίας στη Θεσσαλονίκη, το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου και ώρα 11.00. Η ταφή θα τελεστεί στην ιδιαίτερή του πατρίδα στο Πρωτοχώρι Κοζάνης.