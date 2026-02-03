Παλαιό Φάληρο: Ζαρντινιέρες αποκολλήθηκαν από πολυκατοικία και έπεσαν στο πεζοδρόμιο

Ένα επικίνδυνο περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Δυτέρας (2/2) στην οδό Αγίου Αλεξάνδρου, στο Παλαιό Φάληρο, όταν ζαρντινιέρες αποκολλήθηκαν και κατέπεσαν στο πεζοδρόμιο, ακριβώς μπροστά από κατάστημα της περιοχής.



Η πτώση προκάλεσε φθορές και τα κομμάτια της κατασκευής σκορπίστηκαν στο σημείο, ωστόσο δεν υπήρξε τραυματισμός, καθώς εκείνη τη στιγμή δεν κινούνταν κάποιος πεζός στα κοντινά μέτρα.

Κάτοικοι της περιοχής, μιλώντας στο Action24, τόνισαν ότι δεν είναι η πρώτη φορά που εμφανίζεται παρόμοιο πρόβλημα. Όπως αναφέρουν, αρκετές ακόμη ζαρντινιέρες κατά μήκος του δρόμου παρουσιάζουν χαλαρά σημεία ή παραμένουν ανοιχτές, δημιουργώντας σοβαρή ανησυχία πως μπορεί να επαναληφθεί το συμβάν.