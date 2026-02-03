MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Παλαιό Φάληρο: Ζαρντινιέρες αποκολλήθηκαν από πολυκατοικία και έπεσαν στο πεζοδρόμιο

|
THESTIVAL TEAM

Ένα επικίνδυνο περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Δυτέρας (2/2) στην οδό Αγίου Αλεξάνδρου, στο Παλαιό Φάληρο, όταν ζαρντινιέρες αποκολλήθηκαν και κατέπεσαν στο πεζοδρόμιο, ακριβώς μπροστά από κατάστημα της περιοχής.


Η πτώση προκάλεσε φθορές και τα κομμάτια της κατασκευής σκορπίστηκαν στο σημείο, ωστόσο δεν υπήρξε τραυματισμός, καθώς εκείνη τη στιγμή δεν κινούνταν κάποιος πεζός στα κοντινά μέτρα.

Κάτοικοι της περιοχής, μιλώντας στο Action24, τόνισαν ότι δεν είναι η πρώτη φορά που εμφανίζεται παρόμοιο πρόβλημα. Όπως αναφέρουν, αρκετές ακόμη ζαρντινιέρες κατά μήκος του δρόμου παρουσιάζουν χαλαρά σημεία ή παραμένουν ανοιχτές, δημιουργώντας σοβαρή ανησυχία πως μπορεί να επαναληφθεί το συμβάν.

Παλαιό Φάληρο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 19 ώρες πριν

Πλεύρης: Δομές, αποτροπή από το Λιμενικό και επιστροφές το τρίπτυχο της επιτυχίας για τις μεταναστευτικές ροές

ΥΓΕΙΑ 3 ώρες πριν

Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου: Ο καρκίνος παραμένει η δεύτερη πιο συχνή αιτία θανάτου

ΔΙΕΘΝΗ 16 ώρες πριν

Μυστήριο με την εξαφάνιση μητέρας τηλεπαρουσιάστριας στην Αριζόνα – Εγκληματική ενέργεια “βλέπουν” οι αρχές

LIFESTYLE 5 ώρες πριν

Τζένη Οικονόμου: Δεν τίθεται θέμα για σύμφωνο συμβίωσης με τον Αλέξανδρο Λυκουρέζο και ούτε πρόκειται

ΔΙΕΘΝΗ 17 ώρες πριν

Λιβύη: Συγκρούσεις των δυνάμεων του Χάφταρ με “ομάδες ενόπλων” στα σύνορα με τον Νίγηρα – Τρεις νεκροί

ΔΙΕΘΝΗ 21 ώρες πριν

Λαβρόφ: Απαράδεκτες οι οικονομικές πιέσεις στην Κούβα