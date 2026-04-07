“Ου φονεύσεις”: Διαμαρτυρία vegans στο Σύνταγμα για ένα Πάσχα χωρίς αρνιά στη σούβλα – Δείτε βίντεο και φωτο

Παράσταση διαμαρτυρίας στο Σύνταγμα πραγματοποίησαν σήμερα το απόγευμα vegans, οι οποίοι αντιδρούν στις σφαγές αρνιών και κατσικιών για το Πάσχα.

Οι συγκεντρωμένοι απηύθυναν κάλεσμα στους πολίτες να γιορτάσουν «χωρίς θύματα», επισημαίνοντας ότι κάθε χρόνο στην Ελλάδα «σφάζονται πάνω από 2 εκατομμύρια αρνιά και κατσίκια» για το Πάσχα. Σύμφωνα με όσα αναφέρουν, τα ζώα αυτά συνήθως έχουν ηλικία μόλις 4 έως 8 εβδομάδων.

Τα άτομα που συγκεντρώθηκαν στο Σύνταγμα κρατούσαν πλακάτ που έγραφαν μεταξύ άλλων «Ου Φονεύσεις», «Η ειρήνη ξεκινάει από το πιάτο μας», «Τα ζώα νιώθουν πόνο, ακριβώς όπως εμείς». Η συγκέντρωση έγινε μετά από κάλεσμα της οργάνωσης Vegan Life.

Δείτε φωτογραφίες του Intime: