MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

“Ου φονεύσεις”: Διαμαρτυρία vegans στο Σύνταγμα για ένα Πάσχα χωρίς αρνιά στη σούβλα – Δείτε βίντεο και φωτο

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Παράσταση διαμαρτυρίας στο Σύνταγμα πραγματοποίησαν σήμερα το απόγευμα vegans, οι οποίοι αντιδρούν στις σφαγές αρνιών και κατσικιών για το Πάσχα.

Οι συγκεντρωμένοι απηύθυναν κάλεσμα στους πολίτες να γιορτάσουν «χωρίς θύματα», επισημαίνοντας ότι κάθε χρόνο στην Ελλάδα «σφάζονται πάνω από 2 εκατομμύρια αρνιά και κατσίκια» για το Πάσχα. Σύμφωνα με όσα αναφέρουν, τα ζώα αυτά συνήθως έχουν ηλικία μόλις 4 έως 8 εβδομάδων.

Τα άτομα που συγκεντρώθηκαν στο Σύνταγμα κρατούσαν πλακάτ που έγραφαν μεταξύ άλλων «Ου Φονεύσεις», «Η ειρήνη ξεκινάει από το πιάτο μας», «Τα ζώα νιώθουν πόνο, ακριβώς όπως εμείς». Η συγκέντρωση έγινε μετά από κάλεσμα της οργάνωσης Vegan Life.

Δείτε φωτογραφίες του Intime:

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 40 λεπτά πριν

Λίβανος: Ξεπερνά τους 1.500 νεκρούς ο απολογισμός από τα ισραηλινά πλήγματα στη χώρα

ΕΚΚΛΗΣΙΑ 7 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι εκδηλώσεις της Λατρευτικής Εβδομάδας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 8 ώρες πριν

Μυλωνάκης: Κατέθεσε μήνυση στην Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για δημοσίευμα για δήθεν τηλεφωνικές συνομιλίες

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 13 ώρες πριν

Πάσχα στο σπίτι θα κάνουν οι Θεσσαλονικείς – Ακριβά αεροπορικά, δωμάτια και καύσιμα τους κρατούν στην πόλη

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 12 ώρες πριν

Παλλήνη: Θρίλερ με τον νεκρό που βρέθηκε με τα δεματικά καλωδίων γύρω από τον λαιμό – Σήμερα θα εξεταστεί η σορός

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 5 ώρες πριν

Σύγκρουση Μηταράκη με Δουδωνή στην Επιτροπή Δεοντολογίας: “Εξυπνάκια” – “Το ρουσφέτι δεν είναι καθήκον”