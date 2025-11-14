MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Όταν έμαθα ότι έχω αυτισμό, ένιωσα σαν να ελευθερώθηκα, είπε η κόρη του Δημήτρη Παπανικολάου, Άρια

THESTIVAL TEAM

Τη στιγμή που έμαθε από τους γονείς της ότι βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού θυμήθηκε η κόρη του Δημήτρη Παπανικολάου. Όπως είπε η Άρια Παπανικολάου, ήταν 14 ετών και ένιωθε σαν να απελευθερώθηκε, σαν να βγήκε από ένα κλουβί. Στόχος της είναι μιλώντας δημόσια να προστατεύσει άτομα σαν εκείνη, ώστε να μην περάσουν όσα αντιμετώπισε λόγω των αποκλεισμών.

«Έμαθα ότι έχω αυτισμό στα 14, στην εφηβεία μου. Δεν ήξερα τι να πω, αλλά όταν το έμαθα ένιωσα σαν να ήμουν σε ένα κλουβί και να ελευθερώθηκα», εξομολογήθηκε η Άρια Παπανικολάου στην εκπομπή «Buongiorno», έχοντας στο πλευρό της τον πατέρα της και παλαίμαχο μπασκετμπολίστα, την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου.

Αναφερόμενη στο βιβλίο που έγραψε με τίτλο «Με λένε Άρια», εξήγησε ότι πρόθεσή της είναι να μάθει στους γονείς πώς να αναθρέψουν τα παιδιά τους και να διδάξουν στους άλλους πώς να φέρονται στα άτομα που διαφέρουν. Πιο αναλυτικά, σημείωσε: «Θέλω να μάθουν οι γονείς πώς να μεγαλώσουν τα παιδιά τους και να μάθουν σε άλλα παιδιά πως να συμπεριφέρονται σε εκείνα που είναι διαφορετικά, πώς να συμπεριφέρονται με σεβασμό και καλοσύνη και όχι το αντίθετο. Δεν θέλω να περάσουν τον πόνο που πέρασα εγώ. Πέρασα γιγάντιο πόνο. Κανένας δεν με ήθελε. Με πρόδωσαν όλοι. Έτσι αισθάνομαι. Είμαι πολύ σκληρή γυναίκα».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ανέτρεξε στα παιδικά της χρόνια, τότε που οι συμμαθητές της δεν την καλούσαν στα πάρτι που διοργάνωναν. Με αφορμή αυτό το βίωμα, απευθύνθηκε στα παιδιά που έχουν αυτισμό, λέγοντας πως παρά τις απορρίψεις θα υπάρξουν και άτομα που θα σταθούν στο πλευρό τους. «Θα ήθελα να πω στα παιδιά που είναι στο φάσμα του αυτισμού και μπορεί να μην τα καλούν σε πάρτι, όπως συνέβαινε σε εμένα, ότι δε χρειάζεται να ανησυχούν. Θα βρουν άλλους φίλους, που θα τους αγαπούν και θα τους καλούν παντού…Οι άλλοι φταίνε, όχι εκείνο», τόνισε.

Παράλληλα, επισήμανε ότι επικοινωνεί καλύτερα με ανθρώπους που βρίσκονται στιο φάσμα του αυτισμού: «Περισσότερο με καταλαβαίνουν τα άτομα που είναι στο φάσμα του αυτισμού. Η αγάπη μου είναι στον αυτισμό. Οι περισσότεροι από τους φίλους μου είναι στον αυτισμό».

Όσον αφορά στο ποια είναι τα όνειρά της, μοιράστηκε ότι η δημιουργία οικογένειας είναι ανάμεσα σε αυτά: «Το όνειρό μου είναι να κάνω τον κόσμο καλύτερο, να κάνω οικογένεια, να παντρευτώ με τον άντρα που αγαπώ και να κάνουμε παιδιά».

