ΟΣΕΘ: Δημιουργεί πλατφόρμα παραπόνων και παρατηρήσεων των επιβατών

Τη δημιουργία νέας σύγχρονης πλατφόρμας παρατηρήσεων και επισημάνσεων προωθεί ο ΟΣΕΘ για τους πολίτες που θέλουν επώνυμα ή ανώνυμα, να εκφράσουν παράπονο ή να προχωρήσουν σε αναφορές για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζουν κατά τη διάρκεια της μετακίνησης τους με λεωφορεία, μετρό ή κατά τη διάρκεια της αναμονής τους σε στάσεις και σταθμούς.

Ο ΟΣΕΘ έχει υπογράψει σχετική σύμβαση με τον ανάδοχο ο οποίος υποχρεούται να παραδώσει προς χρήση την πλατφόρμα μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου 2025.

Το νέο σύστημα, σύμφωνα με την απόφαση του ΟΣΕΘ, θα παρέχει μια χρηστική σειρά από σύγχρονες δυνατότητες, τόσο για τον πολίτη – επιβάτη όσο και για τους διαχειριστές της (ΟΣΕΘ – ΟΑΣΘ – ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ).

Περιλαμβάνει φόρμα υποβολής αναφοράς όπου θα παρέχεται η δυνατότητα επιλογής του μέσου μετακίνησης, αν το πρόβλημα αφορά σε λεωφορεία αστικών ή υπεραστικών γραμμών ή στο μετρό κ.λπ..

Μέσω της πλατφόρμας παρέχεται η δυνατότητα στον χρήστη να επιλέξει τον τύπο του προβλήματος που αντιμετωπίζει (π.χ. καθυστέρηση, κακοτεχνία, καθαριότητα, βλάβη, πληροφόρηση) να γράψει το μήνυμα του να παραθέσει την τοποθεσία που έλαβε χώρα το πρόβλημα μέσω χάρτη (click-to-placemarker) ή μέσω του gps της συσκευής του χρήστη.

Επίσης, δίνεται η δυνατότητα μεταφόρτωσης φωτογραφιών ή και βίντεο. Ο πολίτης που θα επιλέξει να προσφύγει στην αποστολή παρατήρησης ή παραπόνου, θα μπορεί να παρακολουθεί την εξέλιξη του, μέχρι την τελική απάντηση σε πραγματικό χρόνο, ενώ θα λαμβάνει άμεσα ένα αυτοματοποιημένο μήνυμα με το οποίο θα επιβεβαιώνεται η καταχώρηση του στην πλατφόρμα.

Το παράπονο ή η όποια επισήμανση μπορούν να γίνουν είτε επώνυμα είτε ανώνυμα ενώ οι διαχειριστές της πλατφόρμας θα εφαρμόζουν πλήρως τον γενικό κανονισμό περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Η πλατφόρμα απευθύνεται σε Έλληνες πολίτες και σε αλλοδαπούς επισκέπτες καθώς υπάρχει η δυνατότητα αναφοράς και στα αγγλικά.

«Στόχος μας είναι η απευθείας και μόνιμη επικοινωνία με τους πολίτες ώστε να βελτιώνονται σε πραγματικό χρόνο όποια προβλήματα εντοπίζονται από το επιβατικό κοινό. Η επόμενη μέρα στις μεταφορές έχει ως βασικό πρωταγωνιστή τον επιβάτη και η προτεραιότητα μας ως Αρχή Μεταφορών της Θεσσαλονίκης είναι η άριστη εξυπηρέτηση κάθε επιβάτη», ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕΘ Γιάννης Τόσκας