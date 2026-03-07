MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ορεστιάδα: Στην ΜΕΘ 10χρονος που τραυματίστηκε στο κεφάλι – Έπεσε με πατίνι πάνω σε αυτοκίνητο

THESTIVAL TEAM

Μάχη για τη ζωή του δίνει ένα 10χρονο αγόρι από την Ορεστιάδα στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης καθώς τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι όταν έπεσε με ηλεκτρικό πατίνι σε αυτοκίνητο.

Όπως αναφέρει το evrosnews.gr, το σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε την Πέμπτη (5/3) στην οδό Ζαρίφη στην Ορεστιάδας, όταν ο 10χρονος που ήταν συνεπιβάτης σε ηλεκτρικό πατίνι που οδηγούσε άλλος ανήλικος αλλά μεγαλύτερος σε ηλικία φίλος του.

ΟΙ ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο οι ανήλικοι έπεσαν με το ηλεκτρικό πατίνι πάνω σε προπορευόμενο αυτοκίνητο που κινούνταν κανονικά, με αποτέλεσμα το παιδί να χτυπήσει σοβαρά στο κεφάλι πέφτοντας στο έδαφος.

Ο 10χρονος διακομίσθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Διδυμοτείχου και οι γιατροί άμεσα αφού το διασωλήνωσαν, ζήτησαν να μεταφερθεί στο Π.Γ. Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στην ΜΕΘ.

Για το ατύχημα το Τμήμα Τροχαίας Ορεστιάδας διερευνά τις ακριβείς συνθήκες που συνέβη.

