Ορεστιάδα: Ηλικιωμένη βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της σε βόθρο
Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM
Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε μια ηλικιωμένη στην περιοχή Μεγάλη Δοξιπάρα Ορεστιάδας.
Η άτυχη γυναίκα βρέθηκε μέσα σε σηπτική δεξαμενή (βόθρο).
Επί τόπου έσπευσαν και επιχείρησαν πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα, ολοκληρώνοντας την ανάσυρση της ηλικιωμένης.
Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε ηλικιωμένη γυναίκα από σηπτική δεξαμενή στην περιοχή Μεγάλη Δοξιπάρα Ορεστιάδας. Επιχείρησαν 5 #πυροσβέστες με 2 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) November 14, 2025
