Ορεστιάδα: Ηλικιωμένη βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της σε βόθρο

Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε μια ηλικιωμένη στην περιοχή Μεγάλη Δοξιπάρα Ορεστιάδας.

Η άτυχη γυναίκα βρέθηκε μέσα σε σηπτική δεξαμενή (βόθρο).

Επί τόπου έσπευσαν και επιχείρησαν πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα, ολοκληρώνοντας την ανάσυρση της ηλικιωμένης.