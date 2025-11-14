MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ορεστιάδα: Ηλικιωμένη βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της σε βόθρο

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε μια ηλικιωμένη στην περιοχή Μεγάλη Δοξιπάρα Ορεστιάδας.

Η άτυχη γυναίκα βρέθηκε μέσα σε σηπτική δεξαμενή (βόθρο).

Επί τόπου έσπευσαν και επιχείρησαν πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα, ολοκληρώνοντας την ανάσυρση της ηλικιωμένης.

Ορεστιάδα

