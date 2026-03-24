Οι αργές διαδικασίες στη σφαγή αμνοεριφίων απειλούν να εκτοξεύσουν τις τιμές για το Πάσχα – Οργή σε κρεοπώλες και κτηνοτρόφους

«Πάνω από το 60% των ελληνικών ζώων δεν ξέρουμε αν θα πάει σφαγείο ενόψει Πάσχα»

«Ο Θεός να βάλει το χέρι του και η Διεύθυνση Κτηνιατρικής». Με τα λόγια αυτά ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Καταστηματαρχών Κρεοπωλών (Π.Ο.Κ.Κ.), Σάββας Κεσίδης περιέγραψε στο thestival.gr την κατάσταση που ήδη διαμορφώνεται όσον αφορά την επάρκεια αμνοεριφίων και τις τιμές τους ενόψει του Πάσχα.

Ο κ. Κεσίδης εκτιμά ότι φέτος η αγορά θα έχει λιγότερα ελληνικά αμνοεφίρια σε σχέση με πέρσι ενώ όπως είπε επικρατεί χάος όσον αφορά πόσα τελικώς θα μπορέσουν να οδηγηθούν στα σφαγεία εξαιτίας της καθυστέρησης που παρατηρείται στη διαδικασία των κτηνιατρικών δειγματοληψιών.

«Υπάρχουν αρνιά και κατσίκια, βέβαια λιγότερα από πέρσι όμως το θέμα είναι ότι ο κόσμος άρχισε να φοβάται και λόγω ασθένειας (σ.σ. εννοεί ευλογιάς) και λόγω τιμής και δεν το προτιμάει. Οπότε δεν ξέρουμε αν οι αγορές των κρεοπωλών θα είναι ίδιες με τις περσινές και εκεί θα υπάρξει θέμα. Πιστεύω ότι υπάρχει πολύ σοβαρή περίπτωση να μείνουν άσφαχτα αρνιά και κατσίκια στα μαντριά» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Κεσίδης προσθέτοντας ότι θα έπρεπε ήδη να είχε ξεκινήσει και να «μπει σε μια ροή η όλη διαδικασία» των κτηνιατρικών ελέγχων που γίνονται πριν από την σφαγή.

«Θα έπρεπε ήδη να είχε ξεκινήσει η διαδικασία, δηλαδή να πάει ο κτηνίατρος στη κτηνοτροφική μονάδα να πάρει δείγμα, να το στείλει στο εργαστήριο να βγάλει τα αποτελέσματα και μετά να γίνει η σφαγή» είπε επισημαίνοντας ότι η διαδικασία δεν εξελίσσεται όπως θα έπρεπε με αποτέλεσμα σήμερα να «υπάρχουν χιλιάδες αιτήσεις κτηνοτρόφων για να πάνε κτηνίατροι να πάρουν δείγματα».

«Εάν δεν γίνει αυτή η διαδικασία, δεν πρόκειται να δοθεί το πράσινο φως για να σφαγούν τα αρνιά και τα κατσίκια. Άρα με αυτόν τον ρυθμό που πηγαίνει το ελληνικό κράτος, λυπάμαι πολύ αλλά υπάρχει περίπτωση τη Μεγάλη Εβδομάδα να μείνουν άσφαχτα αρνιά που σημαίνει τριπλό κακό γιατί ο πρώτος που χάνει είναι ο παραγωγός, δεύτερον θα υπάρχει μικρότερη ποσότητα από αυτά που χρειάζεται η αγορά και άρα θα ανεβεί η τιμή και τρίτον – και χειρότερο- θα κληθεί ο καταναλωτής να το αγοράσει σε ακριβότερη τιμή» κατέληξε ο κ. Κεσίδης και πρόσθεσε ότι θα πρέπει να οριστούν άλλα τρία εργαστήρια ελέγχου των δειγμάτων προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία.

Οργή και στους κτηνοτρόφους

Εξοργισμένοι με τη διαδικασία όπως εξελίσσεται είναι και οι κτηνοτρόφοι που βλέπουν ότι το κράτος δεν έχει καθιερώσει μετά από δυο χρόνια ζωονόσου τα πρωτόκολλα που χρειάζονται για να προχωρήσει η διαδικασία του ελέγχους και της σφαγής.

«Σήμερα στα δικά μας τα ελληνικά ζώα, πάνω από το 60% των ζώων δεν ξέρουμε αν μπορούν να σφαγούν και που, λόγω των «κόκκινων» περιοχών και που μπορούμε να σφάξουμε ή όχι με τα μέτρα που έχει πάρει η κυβέρνηση» ανέφερε στο thestival.gr ο κτηνοτρόφος και πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Καστοριάς, Θωμάς Μόσχος.

Μάλιστα άσκησε δριμεία κριτική στην κυβέρνηση επισημαίνοντας ότι μετά από δυο χρόνια που η ζωονόσος της ευλογιάς εμφανίστηκε στα ελληνικά κοπάδια, εξακολουθεί να είναι ανέτοιμη να εφαρμόσει πρωτόκολλα.

«Υπάρχουν χιλιάδες αιτήσεις και δεν έχει ποιος να κάνει τις εξετάσεις για να οδηγηθούν στο σφαγεία. Δεν έχει μεριμνήσει η κυβέρνηση για αυτό, εντάξει δεν πέρασε και πολύς καιρός, δυο χρόνια έχουμε ζωονόσο, στην δεκαετία θα καταφέρουν να βάλουν μια σειρά» είπε με σκωπτική διάθεση ο κ. Μόσχος και πρόσθεσε ότι «έχουμε δυο χρόνια ζωονόσο και δεν έχουν πάρει μια απόφαση για ένα πρωτόκολλο διαχείρισης. Με τον αφθώδη πυρετό τώρα βλέπετε δεν ξέρει η κυβέρνηση πως να το διαχειριστεί και τι να κάνει».

Αξιοσημείωτο είναι επίσης, ότι εξαιτίας όλης αυτής της κατάστασης η τιμή πώλησης αρνιών και κατσικιών από τα κρεοπωλεία ακόμα είναι στον «αέρα» ενώ όπως είπε ο κ. Μόσχος «εμείς θα πουλήσουμε 12-13 ευρώ το κιλό».

Σήμερα πάντως, η τιμή του αμνοεριφίου στα κρεοπωλεία της Θεσσαλονίκης είναι στα 16 ευρώ το κιλό.