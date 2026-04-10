Οχιά δάγκωσε 13χρονο παιδί στη Σύρο – Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση

Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Μ. Παρασκευής (10/4) στη Σύρο, όταν μία οχιά δάγκωσε ένα παιδί 13 ετών σε χωριό που βρίσκεται κοντά σε παραθαλάσσια περιοχή.

Σύμφωνα με το cycladeslive.gr, περίπου στις 2 το μεσημέρι ακούστηκαν σειρήνες με τους κατοίκους να αναρωτιούνται τι έχει συμβεί.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το παιδί έκανε βόλτα με την οικογένειά του, όταν επιχείρησε να σηκώσει από το έδαφος μία οχιά. Το φίδι αντέδρασε και τον δάγκωσε.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που μετέφερε το παιδί στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.