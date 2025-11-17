“Όχι” στο ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής, λέει η Συνομοσπονδία Λαϊκών Αγορών – Ζητούν συνάντηση με Πιερρακάκη

Την αντίδρασή της στην εφαρμογή του ηλεκτρονικού δελτίου αποστολής στις λαϊκές αγορές εκφράζει με ανακοίνωσή της η Γενική Συνομοσπονδία Παραγωγών Επαγγελματιών Πωλητών Βιομηχανικών Ειδών Λαϊκών Αγορών Ελλάδας.

Έπειτα από τηλεδιάσκεψη όπου συμμετείχαν οι σύλλογοι και ομοσπονδίες της χώρας, επιβεβαιώθηκε πως το μέτρο δεν μπορεί να λειτουργήσει στην πράξη.

Μάλιστα, εκπρόσωποί του κλάδου ζητούν άμεσα συνάντηση με τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη για να εξηγήσουν τις θέσεις τους.

Εξάλλου υπογραμμίζουν και την αντίδραση τους «στο νέο φορολογικό που επιβάλλει τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης», εξηγώντας πως αυτό έχει οδηγήσει μια μεγάλη μερίδα συναδέρφων τους να εγκαταλείψουν το επάγγελμα.

Η Συνομοσπονδία αναφέρει πως σύντομα θα καθοριστούν και τα επόμενα βήματα του κλάδου.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης:

«Μετά την τηλεδιάσκεψη της Συνομοσπονδίας, με τη συμμετοχή όλων των συλλόγων και ομοσπονδιών της χώρας, επιβεβαιώθηκε ομόφωνα ότι το ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής δεν μπορεί να εφαρμοστεί στις λαϊκές αγορές.

Οι ιδιαιτερότητες του κλάδου και η καθημερινή λειτουργία των αγορών αποδεικνύουν ότι το μέτρο δεν μπορεί να λειτουργήσει στην πράξη.

Ζητάμε άμεσα συνάντηση με τον υπουργό κ. Κυριάκο Πιερρακάκη, ώστε να παρουσιαστούν τεκμηριωμένα όλες οι ενστάσεις και οι ουσιαστικές δυσκολίες που προκαλεί το μέτρο.

Τονίζουμε ξανά την κατηγορηματική μας αντίθεση στο νέο φορολογικό που επιβάλλει τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης.

Ένα σύστημα που έχει οδηγήσει σε οικονομική ασφυξία χιλιάδες επαγγελματίες των λαϊκών αγορών και αναγκάζει πολλούς να εγκαταλείπουν το επάγγελμα.

Παραγωγοί και επαγγελματίες παραμένουμε ενωμένοι. Η Συνομοσπονδία Λαϊκών Αγορών θα καθορίσει τα επόμενα βήματα του κλάδου».

Η υποχρέωση ηλεκτρονικής έκδοσης δελτίων αποστολής έχει ήδη ξεκινήσει από τον Ιούνιο για τις επιχειρήσεις που έχουν τζίρο άνω των 200.000 ευρώ. Στον πρωτογενή τομέα υπάρχει ένα μεταβατικό στάδιο. Υπενθυμίζεται όμως ότι η δεύτερη φάση εφαρμογής του μέτρου θα ισχύσει από την 1η Δεκεμβρίου 2025.