ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ο Παύλος Ασλανίδης “καρφώνει” την Καρυστιανού: “Μας παραπλάνησε, μας έλεγε ότι δεν θα κάνει κόμμα”

THESTIVAL TEAM

Ο άλλοτε στενότερος συνεργάτης της Μαρίας Καρυστιανού και νέος πρόεδρος του Συλλόγου Θυμάτων Τεμπών, Παύλος Ασλανίδης, μίλησε τρία χρόνια μετά την τραγωδία και με αφορμή το μεγάλο αυριανό συλλαλητήριο. Ζητάει να μην επιτρέψει κανείς να γίνουν επεισόδια, αλλά και να μην προσπαθήσουν κόμματα να εκμεταλλευτούν και πάλι πολιτικά τη συγκέντρωση.

Ο Παύλος Ασλανίδης ανέλαβε νέος πρόεδρος του Συλλόγου των Θυμάτων μετά την παραίτηση της Μαρίας Καρυστιανού. Σύμφωνα με τον ίδιο, τον διαβεβαίωνε μέχρι την τελευταία στιγμή, λέει, ότι δεν θα κάνει κόμμα. Του έλεγε ότι όσα γράφονται είναι εικασίες. Την ξαναρώτησε στο δικαστήριο για τα βίντεο και του είπε τα ίδια. Και δύο μέρες μετά ανακοίνωσε το κόμμα σε τηλεοπτική εκπομπή.

«Μας παραπλάνησε», λέει μιλώντας στο protothema.gr και έκανε μεγάλη ζημιά στο ίδιο το κίνημα των Τεμπών. Όλοι οι συγγενείς έχουν απογοητευθεί από εκείνη. «Έρχονται πολλοί, ειδικά φοιτητές, και μου λένε πόσο απογοητευμένοι είναι, που όλο αυτό τελικά εξελίχθηκε σε ένα κόμμα από την Καρυστιανού. Τους λέω ότι είναι μόνη της σε αυτό, όλοι εμείς οι υπόλοιποι ασχολούμαστε μόνο με τη δικαίωση των παιδιών μας». Τον ρωτάμε αν θα ψηφίσει ο ίδιος το κόμμα της κ. Καρυστιανού. «Όχι. Δεν ταιριάζουμε ιδεολογικά», είναι η απάντησή του.

Ο κ. Ασλανίδης θέλει γενικά να κρατήσει την πολιτική μακριά από τα Τέμπη. Και κυρίως τους πολιτικούς. Λέει ότι τηλεφώνησε στη Ζωή Κωνσταντοπούλου και της ζήτησε να σταματήσει να τσακώνεται στη Βουλή στο όνομα των παιδιών τους. «Πολλά κόμματα θέλησαν να πάρουν ψήφους από την τραγωδία. Και βοήθεια ουσιαστική δεν βρήκαμε από κανένα κόμμα, με εξαίρεση την παρουσία μας στην Ευρωβουλή».

Ο ίδιος απάντησε στην ερώτηση τι παραμένει αναπάντητο τρία χρόνια μετά. «Το τι προκάλεσε την πυρόσφαιρα. Δεν το μάθαμε ποτέ». Απορρίπτει πάντως πλέον και ο ίδιος τη θεωρία του ξυλόλιου. «Μας την έλεγαν κάποιοι ειδικοί, εγώ δεν το υιοθέτησα ποτέ. Πολλοί ειδικοί αποδείχθηκε ότι επίσης έψαχναν τη δημοσιότητα», λέει.

Ο Παύλος Ασλανίδης ήταν ο πρώτος που ζήτησε εκταφή του γιου του. Το ζητάει πάνω από έναν χρόνο τώρα. Στην αρχή, χωρίς καν να συμφωνεί η γυναίκα του. Όπως εξηγεί, δεν ψάχνει ξυλόλια και ουσίες. Ψάχνει όμως να μάθει αν πράγματι έχει πάρει τα οστά του παιδιού του. Αλλά και από τι πέθανε τελικά. Την αιτία θανάτου. Οι συγγενείς έχουν βρει τα εργαστήρια στο εξωτερικό και είναι έτοιμοι να πληρώσουν και τα έξοδα. Χαρακτηρίζει υποκριτική τη στάση του Υπουργού Δικαιοσύνης, ο οποίος τώρα λέει ότι βρέθηκαν εργαστήρια στο εξωτερικό. «Τίποτα δεν έχει βρει. Δεν μας έχει ενημερώσει ποτέ».

Με αφορμή τη δίκη που ξεκινάει σύντομα, διαχώρισε τη θέση του από εκείνους που έσπευσαν να κρίνουν τους δικαστές που κληρώθηκαν πριν καν εμφανιστούν. «Δεν μπορείς να κάνεις προληπτικά κριτική. Μπορεί να είναι οι καλύτεροι δικαστές, θα φανεί στην πράξη. Δεν περιμένω πολλά από τη δίκη. Ο Καραμανλής άλλωστε δεν δικάζεται. Είναι έξω. Έπρεπε να καθίσει στο σκαμνί».

Παύλος Ασλανίδης

