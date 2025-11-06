“Ο Κύκλος της Βίας”: Ημερίδα για την πρόληψη και αντιμετώπιση της κακοποίησης σήμερα στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης

Με στόχο την ανάδειξη των πολλαπλών εκφάνσεων της βίας και των τρόπων πρόληψης και αντιμετώπισής της, το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ιατροδικαστική-Ψυχιατροδικαστική» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, σε συνεργασία με τον Δήμο Θεσσαλονίκης, διοργανώνει επιστημονική Ημερίδα, με τίτλο «Ο Κύκλος της Βίας (Ενδοοικογενειακή Βία, Κακοποίηση Ζώων και Βία κατά Ανηλίκων)», την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2025 και ώρες 9.30 με 15.00, στο Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης (Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου).

Η Ημερίδα αποσκοπεί στην ανάδειξη του φαινομένου της βίας σε όλες του τις μορφές και στην ενίσχυση της διατομεακής συνεργασίας μεταξύ επιστημόνων, θεσμικών φορέων και κοινωνικών δομών, με στόχο την πρόληψη, την έγκαιρη παρέμβαση και την απονομή δικαιοσύνης. Όπως επισημαίνεται, η πολυπλοκότητα και οι επιπτώσεις της βίας την καθιστούν μείζον κοινωνικό ζήτημα που αντανακλά το πολιτισμικό επίπεδο κάθε κοινωνίας, απαιτώντας συντονισμένη και διεπιστημονική αντιμετώπιση.

Η Ημερίδα θα αναπτυχθεί μέσα από τρεις βασικές θεματικές ενότητες: την κακοποίηση ζώων, την κακοποίηση ανηλίκων και την ενδοοικογενειακή βία. Στην πρώτη ενότητα θα παρουσιαστούν εισηγήσεις για τη διερεύνηση περιστατικών κακοποίησης ζώων, τον ρόλο του κτηνιάτρου και τη συμβολή της Εισαγγελίας στην προστασία των ζώων, από τον Αξιωματικό της Ελληνικής Αστυνομίας Γεώργιο Παπαδόπουλο, την Διευθύντρια του Εργαστηρίου Παθολογικής-Ανατομικής του Τμήματος Κτηνιατρικής του Αριστοτελείου Δήμητρα Ψάλλα και την Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης Αικατερίνη Καραγιαννακίδου.

Η δεύτερη ενότητα επικεντρώνεται στην κακοποίηση ανηλίκων και περιλαμβάνει εισηγήσεις για την προανακριτική διαδικασία και την εισαγγελική παρέμβαση, καθώς και ψυχολογική προσέγγιση του φαινομένου. Ομιλητές θα είναι ο Αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντίνος Χαντζίδης, ο Εισαγγελέας Εφετών Ευάγγελος Μάστακας και η ψυχολόγος Μαρία Αραμπατζή, η οποία θα αναλύσει τη διάρρηξη της συνέχειας στη ζωή του παιδιού-θύματος και τον ρόλο του ως φορέα μνήμης.

Η ενότητα για την ενδοοικογενειακή βία θα επικεντρωθεί τόσο στις ψυχολογικές όσο και στις ιατροδικαστικές και νομικές διαστάσεις του φαινομένου. Μεταξύ των εισηγητών θα είναι ο ψυχολόγος της ΕΛ.ΑΣ. Αθανάσιος Κανάκης, οι ιατροδικαστές Φώτιος Χατζηνικολάου και Δημήτριος Κουτσούκης, η Εφέτης Ιωάννα Κοσίνα, η ψυχίατρος Σταυρούλα Ρεντούμη και η νομικός Μαρία Μπαλτά.

Η εκδήλωση είναι ανοιχτή για το κοινό και απευθύνεται σε ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, ιατρούς και νομικούς. Σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες από τον σύνδεσμο: https://forensic-m-mh.med.auth.gr/2025/11/02/event_2025-11-06/