Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός τίμησε την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας με μία μεγάλη εκδήλωση

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.), με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας (8/3), διοργάνωσε με τεράστια επιτυχία εορταστική εκδήλωση, στην κατάμεστη αίθουσα Ιλισσός του ξενοδοχείο Divani Caravel με τίτλο: “Γυναίκες που εμπνέουν και διαμορφώνουν το σήμερα και το αύριο”, παρουσία πλήθους εκπροσώπων της πολιτικής και πολιτειακής ηγεσίας της χώρας, του Προέδρου του Ε.Ε.Σ. Dr. Αντώνιου Αυγερινού, του Γενικού Γραμματέα κ. Γεώργιου Σκούμα και εθελοντών από όλους τους Τομείς του Ε.Ε.Σ.

Στόχος της εκδήλωσης ήταν η επιβράβευση της δύναμης και της προσφοράς της σύγχρονης γυναίκας, καθώς και η αναγνώριση και ανάδειξη της διαχρονικής συμβολής των εθελοντριών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, οι οποίες από το 1877 μέχρι σήμερα βρίσκονται σταθερά στην πρώτη γραμμή της προσφοράς.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης τιμήθηκαν γυναίκες που έχουν προσφέρει ουσιαστικά σε διαφορετικούς τομείς της κοινωνίας. Συγκεκριμένα, στον Τομέα της Υγείας, η Συντονίστρια Διευθύντρια Παθολογικής Κλινικής Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματά», Πρόεδρος Εταιρείας Παθολογίας Ελλάδος (ΕΠΕ), Αντιπρόεδρος Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος (ΟΕΝΓΕ), κα Ματίνα Παγώνη, στον Τομέα της Φιλανθρωπίας η Επιχειρηματίας και Πρόεδρος στο «ΙΔΡΥΜΑ ΚΛΕΛΙΑΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ», κα Κλέλια Χατζηιωάννου, στον Τομέα της Επιχειρηματικότητας η Ιδρύτρια και Ιδιοκτήτρια της εταιρείας «La Vie En Rose by Dimitra Katsafadou», κα Δήμητρα Κατσαφάδου, στη Δημοσιογραφία, η Δημοσιογράφος Υγείας και Παρουσιάστρια του ΑΝΤΕΝΝΑ, κα Φωτεινή Γεωργίου και στον Αθλητισμό η Ολυμπιονίκης στίβου και Αντισμήναρχος της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας, κα Κατερίνα Θάνου.

Χαιρετισμό απηύθυνε η Εκπρόσωπος του Προέδρου της Ελληνικής Κυβέρνησης και Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, κα Δόμνα Μιχαηλίδου. Επίσης, την ξεχωριστή εκδήλωση του Ε.Ε.Σ., τίμησαν με την παρουσία τους και απηύθυναν χαιρετισμό ο Υπουργός Υγείας, κ. Άδωνις Γεωργιάδης, ο Υπουργός Μετανάστευσης & Ασύλου, κ. Θάνος Πλεύρης, η Βουλευτής, κα Ζωή Ράπτη, ο Γενικός Γραμματέας Δικαιοσύνης, κ. Πέλοψ Λάσκος και ο Πρόεδρος των Special Olympics Hellas κ. Διονύσης Κοδέλλας.