ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός και η Βουλή των Ελλήνων τίμησαν 250 εθελοντές αιμοδότες

THESTIVAL TEAM

Την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025, σε μια σπουδαία τελετή υψηλού συμβολισμού, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.), σε συνδιοργάνωση με την Βουλή των Ελλήνων, τίμησε συμβολικά 250 εθελοντές αιμοδότες του από όλη την Ελλάδα, στην αίθουσα της Ολομέλειας της Βουλής. 

Η εκδήλωση αυτή αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση της ανιδιοτελούς προσφοράς των Εθελοντών Αιμοδοτών του Ε.Ε.Σ. και αναδεικνύει τη σημασία της Εθελοντικής Αιμοδοσίας ως στάση ζωής και κοινωνικής αλληλεγγύης. 

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της τελετής τιμήθηκαν 250 Εθελοντές Αιμοδότες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού που έχουν προσφέρει δεκάδες μονάδες αίματος, καθώς και μαθητές, εκπαιδευτικοί και ιερείς που ξεχώρισαν για τη συμμετοχή και την προσφορά τους σε οργανωμένες αιμοδοσίες του Ε.Ε.Σ.  

Ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Dr. Αντώνιος Αυγερινός, στον χαιρετισμό του ευχαρίστησε θερμά τον Πρόεδρο της Βουλής για την εξαιρετική αυτή πρωτοβουλία, κάνοντας ταυτόχρονα ιδιαίτερη αναφορά στην τεράστια προσφορά του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στην εθελοντική αιμοδοσία στην Ελλάδα, η οποία φέρει ανεξίτηλα τη σφραγίδα του Ε.Ε.Σ., καθώς επί σχεδόν έναν αιώνα διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στη διάσωσή της στην Ελληνική κοινωνία μέχρι σήμερα, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «μόνο για το 2024 πραγματοποιήθηκαν 542 αιμοδοσίες από τον Ε.Ε.Σ. με συλλογή αίματος περίπου 16.000 μονάδων, ενισχύοντας ουσιαστικά τα αποθέματα της χώρας μας».

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους και απηύθυναν χαιρετισμό ο Πρόεδρος της Βουλής, κ. Νικήτας Κακλαμάνης, ο Υπουργός Υγείας, κ. Άδωνις Γεωργιάδης, η εκπρόσωπος του Προέδρου της Ελληνικής Κυβέρνησης και Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και οικογένειας, κα  Έλενα Ράπτη και η Πρόεδρος του ΕΚΕΑ, κα Ελένη Τσάγκαρη.

Ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή της εκδήλωσης ήταν ο χαιρετισμός του αρχαιότερου εθελοντή αιμοδότη κ. Παναγιώτη Πονηρού που αιμοδότησε πρώτη φόρα το 1977 αλλά και του νεότερου εθελοντή αιμοδότη του Ε.Ε.Σ. του 17χρονου Παναγιώτη Μαυραγάνη.

Σημειώνεται ότι στην διαδικασία απονομής των επαίνων στους 250 εθελοντές αιμοδότες συμμετείχαν πλήθος εκπροσώπων του Ελληνικού Κοινοβουλίου.

