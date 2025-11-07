MENOY

Ο Ε.Ε.Σ. πραγματοποίησε εντυπωσιακή εκπαίδευση Σαμαρειτών-Διασωστών και Ναυαγοσωστών στην Αρχαία Ολυμπία – Δείτε βίντεο

THESTIVAL TEAM

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο 17-19 Οκτωβρίου 2025, στις εγκαταστάσεις της Ολυμπιακής Ακαδημίας στην Αρχαία Ολυμπία και στην ευρύτερη περιοχή, το εκπαιδευτικό διήμερο των Εθελοντών Σαμαρειτών και Ναυαγοσωστών του Περιφερειακού Τμήματος Πάτρας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

Περισσότεροι από 50 εθελοντές είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε απαιτητικά και ρεαλιστικά σενάρια εκπαίδευσης, τα οποία περιλάμβαναν παροχή πρώτων βοηθειών, έρευνα αγνοουμένων σε δασική περιοχή, καθώς και επιχειρήσεις διάσωσης σε θάλασσα και ποτάμι, τόσο υπό το φως της ημέρας όσο και κατά τη διάρκεια της νύχτας, αντιμετώπιση περιστατικών σε συνθήκες ορμητικών υδάτων, άντληση υδάτων, καθώς και εξειδικευμένες τεχνικές θαλάσσιας διάσωσης.

Ξεχωριστή στιγμή της εκπαίδευσης για τους εθελοντές ήταν η ανάπτυξη γραμμής απολύμανσης προσωπικού έπειτα από περιστατικό βιολογικής ή χημικής μόλυνσης, αποδεικνύοντας ότι οι εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού είναι πλήρως εκπαιδευμένοι για να αντιμετωπίσουν οποιοδήποτε έκτακτο περιστατικό προκύψει.

Τέλος, οι εθελοντές δοκιμάστηκαν μέσα από πρακτικούς «αγώνες» παροχής πρώτων βοηθειών και μεταφοράς τραυματία, επιδεικνύοντας τις γνώσεις, τις δεξιότητες και το υψηλό επίπεδο συνεργασίας που τους χαρακτηρίζουν.

Δείτε βίντεο

Αρχαία Ολυμπία Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός

