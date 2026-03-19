Ο Δήμος Παγγαίου ανέλαβε την ταφή 58χρονου Γερμανού αφού δεν το έκαναν οι συγγενείς

Φωτογραφία: Intime
Μετά από συζήτηση στα συλλογικά όργανα του Δήμου Παγγαίου κι ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παγγαίου, αναλήφθηκε η δαπάνη των 1.000 ευρώ για την ταφή 58χρονου.

Οι συγγενείς του οποίου βρέθηκαν αλλά δεν ενδιαφέρθηκαν! Πρόκειται για αλλοδαπό υπήκοο Γερμανίας που πέθανε ξαφνικά στις 24 Ιανουαρίου κι ενώ προσωρινά ήταν κάτοικος Παραλίας Φωλιάς. Μέσω των διπλωματικών αρχών βρέθηκαν οι συγγενείς του που όμως δεν ανέλαβαν το σχετικό κόστος. Αμέσως μετά και δια του Αστυνομικού Σταθμού της Νέας Περάμου, ενημερώθηκε η εισαγγελική αρχή.

Τελικά έγινε αυτό που προβλέπει ο νόμος. Ενημερώθηκε και αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο. Η απόφαση που έδωσε τέλος στην εκκρεμότητα, πάρθηκε στις 13 Μαρτίου. Η ταφή του άνδρα έγινε στα κοιμητήρια της Ελευθερούπολης.

Πηγή: proininews.gr

Δήμος Παγγαίου

