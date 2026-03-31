MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Νταλάρας στον επικήδειο για τη Μαρινέλλα: Πέταξες πάνω από το Ηρώδειο σαν αρχαία τραγωδός – Δείτε βίντεο

INTIME
|
THESTIVAL TEAM

«Έφυγες, πέταξες από τη σκηνή του Ηρωδείου σαν αρχαία τραγωδός. Προχθές, Μαρινέλλα για μένα πέθανε η δεύτερη μάνα μου. Αυτή που με πήρε παιδί από το χέρι και με βοήθησε να σταθώ στα πόδια μου» είπε ο Γιώργος Νταλάρας στον επικήδειό του για τη Μαρινέλλα.

«Καλό ταξίδι μάνα και καλό ταξίδι όπου κι αν πας» πρόσθεσε.

Αναλυτικά ο επικήδειος του Γ. Νταλάρα

«Μαρινέλλα μου είναι πολύ βαρύ και δύσκολο αυτό που κάνω μου το ζήτησες όμως και δεν μπορώ να το αρνηθώ. Υπάρχει άνθρωπος που δεν σε ξέρει; Που δεν ξέρει τα τραγούδια σου; Την πορεία σου;, άνοιξες πόρτες, έριξες κάστρα, ήσουν ανατρεπτική και επίμονη μέχρι τέλους. Ήσουν πρότυπο για τις νέες γενιές. Θέλω ακόμα σου θυμίσω ότι κατάφερες κάτι απίστευτό: οι δεύτερες φωνές σου να ακούγονται σαν πρώτες».

«Εσύ δεν πέθανες προχθές, έφυγες, πέταξες πάνω από το Ηρώδειο σαν αρχαία τραγωδός, σαν την Εκάβη»

«Για μένα πέθανε η δεύτερη μάνα μου, που με πήρε από παιδί από το χέρι. Καλό ταξίδι μάνα και καλή τύχη όπου και αν πας».

«Σήμερα κάνω κάτι που δεν έχω ξανακάνει. Στην πρώτη μου ακρόαση, πέρασα με δικό σου τραγούδι. Και τώρα καλέστηκα από το παιδί σου, να μιλήσω για τις χάρες σου, εδώ μπροστά σου. Και μπροστά σε χιλιάδες»

«Σε θυμάμαι στην τελετή των Ολυμπιακών Αγώνων να ανοίγεις τα χέρια σου, σαν να ήθελες να πετάξεις. Κορυφαία, αλλά και ταπεινή»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

