Νωρίτερα η καταβολή της επιστροφής ενοικίου στους δικαιούχους

Στις 28 Νοεμβρίου – και όχι στις 30 – θα ξεκινήσει η καταβολή των ποσών για την πρώτη ετήσια επιστροφή ενοικίου στο 80% των ενοικιαστών, σύμφωνα με τα όσα είπε ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος, σε συνέντευξη του το πρωί της Πέμπτης

Μάλιστα, την ίδια ημέρα θα ξεκινήσουν και οι πληρωμές για το ετήσιο επίδομα των 250 ευρώ σε συνταξιούχους και ευάλωτα νοικοκυριά.

«Τόσο το επίδομα των 250 ευρώ, όσο και η επιστροφή ενοικίου θα γίνει στις 30 Νοεμβρίου, αλλά επειδή πέφτει Κυριακή, θα γίνει 28η Νοεμβρίου, ημέρα Παρασκευή.

Αναφορικά με το ενοίκιο έχουμε κάνει εκκαθαρίσεις, και η συντριπτική πλειονότητα είναι μια χαρά. Δεν υπάρχουν προβλήματα ως προς την καταβολή. Επίσης δεν υπάρχει αίτηση ούτε για το ενοίκιο, ούτε τα 250 ευρώ», υπογράμμισε.

Υπενθυμίζεται πως είχε προηγηθεί η προαναγγελία του ΥΠΕΘΟ Κυριάκου Πιερρακάκη, όπου είχε αναφέρει: «30 Νοεμβρίου ξεκινάμε με επιστροφή ενοικίου στο 80% των ενοικιαστών. Τέλη Νοεμβρίου θα έχουμε τα 250 ευρώ σε 1,4 εκατ. συνταξιούχους».