ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Νίκος Πλακιάς: Παρακαλούσα τα παιδιά μου να μην κατάλαβαν τίποτα – 3 χρόνια και κανένας υπεύθυνος στη φυλακή

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Με δάκρυα στα μάτια ο Νίκος Πλακιάς, ο χαροκαμένος πατέρας που έχασε τις δίδυμες κόρες του και την ανιψιά του, Μαρία, Χρυσή και Θώμη, στο τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη περιέγραψε όσα έζησε πριν από 3 χρόνια.

Ο Νίκος Πλακιάς περιέγραψε με μελανά χρώματα τι έγινε το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου. Όπως είπε μιλώντας στo  Open: «Ήξερα ότι δεν θα ξαναέβλεπα τα παιδιά μου από τη στιγμή που βγήκα από το σπίτι» τη νύχτα της τραγωδίας των Τεμπών και περιέγραψε πως η σύζυγός του πίστευε ότι θα έβλεπαν ξανά τα παιδιά τους: «”Μην ανησυχείς” μου έλεγε “θα τα βρούμε τα κορίτσια”».

Στο νοσοκομείο άρχισαν να μαζεύονται συγγενείς των επιβατών και γρήγορα έγινε σαφές ότι παρέμεναν οι γονείς των παιδιών που είχαν χαθεί στο μοιραίο δυστύχημα.

Στη συνέχεια σημείωσε πως αφού έμαθε ότι τα παιδιά του σκοτώθηκαν στο δυστύχημα με τα τρένα, το μόνο που ήθελε να μάθει ήταν αν τα παιδιά του ζούσαν μετά την σύγκρουση: «Το μόνο που με ένοιαζε ήταν αν τα παιδιά ήταν ζωντανά μετά τη σύγκρουση ή αν φώναζαν “μαμά και μπαμπά”. Αν ήταν ζωντανά και αν με χρειάζονταν».

Περιέγραψε, πως δεν είχε άλλο μέλημα, ενώ σημείωσε πως στο πρώτο μνημόσυνο στις 40 μέρες ήταν όλοι μαζί, ακόμα και όσοι σήμερα κατηγορούνται για την υπόθεση. 

«Δεν ήθελα να ακουστούν τα ηχητικά» είπε περιγράφοντας τις αποκαλύψεις που άρχισαν να βλέπουν το φως της δημοσιότητας. «Η φράση “δεν έχω οξυγόνο” απέδειξε ότι κάποιος αριθμός ατόμων ήταν ζωντανός μετά τη σύγκρουση» σημείωσε. 

Νίκος Πλακιάς Τέμπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

