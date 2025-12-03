Νεαρός “κρέμεται” από λεωφορείο εν κινήσει – Δείτε βίντεο
THESTIVAL TEAM
Τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο που παρουσιάζει έναν νεαρό να κρέμεται από το πίσω μέρος ενός λεωφορείου και να μετακινείται με αυτόν τον τρόπο, άγνωστο για πόσα μέτρα.
Στο βίντεο διακρίνεται καθαρά ο νεαρός να ξεκινά με πατίνι και να πλησιάζει το λεωφορείο, με σκοπό να ανέβει στο πίσω μέρος του. Πιάνεται από τον αεραγωγό και συνεχίζει να κινείται με αυτόν τον επικίνδυνο τρόπο.
Το περιστατικό συνέβη στην περιοχή της Καλλιθέας, κοντά στη Σιβιτανίδειο και στον σταθμό του ηλεκτρικού, ενώ φαίνεται πως ο οδηγός του λεωφορείου δεν είχε την απαιτούμενη ορατότητα για να σταματήσει το όχημα και να ζητήσει από τον νεαρό να κατέβει.
