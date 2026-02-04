Νέα Πέραμος: “Δεν μου μιλούσε για τη δουλειά του, με την οικογένειά του είχε ελάχιστες σχέσεις” – Η κατάθεση της συντρόφου του 27χρονου

Πολύωρη κατάθεση στους αστυνομικούς του τμήματος Ανθρωποκτονιών στη ΓΑΔΑ έδωσε χθες Τρίτη (3.2.26) η σύντροφος του 27χρονου που είχε απαχθεί από το σπίτι του στην Ελευσίνα και βρέθηκε δολοφονημένος στη Νέα Πέραμο, την περασμένη Κυριακή (1.2.26).

Η κοπέλα που ήταν συγκλονισμένη και καταρρακωμένη ανέφερε στους αστυνομικούς πως τα ξημερώματα της 26ης Ιανουάριου ο σύντροφος της χτύπησε το κουδούνι κι εκείνη έσπευσε να του ανοίξει. Μάλιστα, φέρεται να είπε ότι από την κάμερα του θυροτηλέφωνου διαπίστωσε κάποιες κινήσεις κι ότι κάτι συνέβαινε.

«Εκείνο το βράδυ, ο σύντροφός μου μου χτύπησε το κουδούνι. Ναι, του άνοιξα, είδα στο θυροτηλέφωνο κάτι περίεργο, αλλά δεν έδωσα σημασία απλά είδα ότι άργησε να ανέβει και κατέβηκα μετά από ώρα να δω», ανέφερε στους αστυνομικούς.

Στην ερώτηση εάν γνώριζε πως ο 27χρονος εμπλέκεται σε κάτι παράνομο, η σύντροφός του απάντησε ότι δεν γνωρίζει και πως το θύμα δεν της μιλούσε για τα επαγγελματικά του.

«Δεν ξέρω αν ο σύντροφός μου εμπλέκεται σε κάτι παράνομο ή αν έχει κάνει κάτι παράνομο. Γενικά δεν μου μιλούσε για τις δουλειές του. Ούτε για τη μόνιμη εργασία του δεν μου έλεγε», ανέφερε.

«Δεν ξέρω αν είχε εχθρούς ή αν κάποιος τον απειλούσε ή ενοχλούσε. Δεν μου είχε πει κάτι, γενικά όμως δεν τον έβλεπα να φοβάται για κάτι», απάντησε σε σχετική ερώτηση.

Όπως είπε, ο 27χρονος, είχε κάποιους φίλους. «Με όσους έκανε παρέα δεν ένιωθε κίνδυνο», είπε.

Ουδέποτε με πήραν τηλέφωνο για να μου ζητήσουν λύτρα ούτε όμως για κάποιο άλλο λόγο. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι φοβάμαι πολύ για μένα και το παιδί μου.

Στην ερώτηση για τη σχέση που είχε ο 27χρονος με την οικογένειά του, «δεν μιλούσαν πολύ, αλλά δεν τσακώνονταν κιόλας. Είχαν ελάχιστες σχέσεις, μιλούσε πιο πολύ με τη μαμά του. Με τον μπαμπά του πιο λίγο.