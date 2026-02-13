Νέα κατολίσθηση έκλεισε την παλαιά εθνική οδό Άρτας – Αμφιλοχίας: Αποκομμένη οδικώς η Ήπειρος – Βίντεο

Κλειστή λόγω μεγάλης κατολίσθησης στο Κατάφουρκο Αιτωλοακαρνανίας είναι η παλαιά εθνική οδός Άρτας – Αμφιλοχίας, σήμερα Παρασκευή.

Εξαιτίας της κατολίσθησης έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην παλαιά εθνική οδό Άρτας – Αμφιλοχίας, μέχρι τα σκαπτικά μηχανήματα να απομακρύνουν τις πέτρες και τα χώματα, ενώ το φαινόμενο βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Μετά το κλείσιμο της Ιόνιας Οδού, τώρα και η Ήπειρος, με τη νέα κατολίσθηση, έχει ουσιαστικά αποκοπεί στα δύο από την υπόλοιπη Ελλάδα, την ώρα που οι έντονες βροχοπτώσεις συνεχίζονται σε όλη τη Δυτική Ελλάδα.

Οι οδηγοί που κινούνται στις συγκεκριμένες περιοχές καλό είναι, πριν ξεκινήσουν το ταξίδι τους, να επικοινωνούν με το 100 της Ελληνικής Αστυνομίας για ενημέρωση σχετικά με την κατάσταση του οδικού δικτύου, ώστε να αποφύγουν ταλαιπωρία.

Όπως είπε ο ανταποκριτής του ΕΡΤnews στην περιοχή στο συμβάν έγινε νωρίς το πρωί της Παρασκευής. «Ήρθε το πυροσβεστικό όχημα για να καθαρίσει τη λάσπη από το οδόστρωμα, έτσι ώστε να μην είναι ολισθηρό το οδόστρωμα και έχουμε κάποιο τροχαίο ατύχημα».

Το πρόβλημα για τις μετακινήσεις των οδηγών είναι τεράστιο καθώς δεν υπάρχει άλλος δρόμος αυτή τη στιγμή για να κινηθεί κάποιος από την Ήπειρο προς την υπόλοιπη Ελλάδα.

Τρέχει καταρράκτης από την πλαγιά του βουνού

«Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει δρόμος κάποιος να κινηθεί και να συνεχίσει το ταξίδι του. Aν κάποιος επείγει να μετακινηθεί, θα πρέπει να πάει από την Πρέβεζα, να περάσει από το υποθαλάσσιο τούνελ και να συνεχίσει μέσω Λευκάδας, από το καινούργιο τμήμα της Αμβρακίας Οδού για να παρακάμψει αυτό το κομμάτι», σημείωσε.

Παράλληλα, οι κατολισθήσεις συνεχίζονται σε μεγάλο τμήμα της διαδρομής λόγω των πρόσφατων μεγάλων βροχοπτώσεων. Να σημειωθεί ότι από τον μεγάλο όγκο νερού έχει σχηματιστεί στην πλαγιά του βουνού όπου σημειώθηκε η κατολίσθηση και ένας καταρράκτης.

«Παντού σχηματίζονται αυτοί οι μικροί, οι καταρράκτες που παρασύρουν πετρώματα, λάσπη, χώμα και συνδράμουν στο φαινόμενο των κατολισθήσεων» πρόσθεσε.