Νέα ιστοσελίδα για την Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης – Διαθέσιμη από σήμερα στο διαδίκτυο

Με ιδιαίτερη χαρά η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε σήμερα, τη λειτουργία της νέας επίσημης ιστοσελίδας της, η οποία είναι πλέον διαθέσιμη στη διεύθυνση https://imth.gr/.

Η ανανεωμένη διαδικτυακή παρουσία της Μητρόπολης φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν σύγχρονο κόμβο ενημέρωσης και επικοινωνίας για τους πιστούς και τους πολίτες της Θεσσαλονίκης, συγκεντρώνοντας σε ένα σημείο όλο το πλούσιο έργο και τις δράσεις της.

Στην ιστοσελίδα περιλαμβάνονται οι βασικές θεματικές ενότητες «Μητροπολίτης», «Διοίκηση», «Ενορίες», «Ιστορία», «Διακονία», «Ιδρύματα» και «Επικοινωνία».

Στην αρχική σελίδα, οι επισκέπτες μπορούν να βρουν το πρόγραμμα των πανηγύρεων των Ιερών Ναών, στοιχεία για την ιστορία της Μητρόπολης, διαδραστικό χάρτη Ενοριών και Παρεκκλησίων, το επίσημο κανάλι της Μητρόπολης στο YouTube, καθώς και ανακοινώσεις, εκδηλώσεις και ενημερώσεις για το πρόγραμμα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ. Φιλοθέου.

Ιδιαίτερη μέριμνα έχει δοθεί στην εξυπηρέτηση των πολιτών, καθώς σε εμφανές σημείο της αρχικής σελίδας παρέχεται άμεση πρόσβαση στις υπηρεσίες που αφορούν ζητήματα Γάμων και Βαπτίσεων, διευκολύνοντας όσους χρειάζονται σχετικές πληροφορίες ή έγγραφα.

Όπως αναφέρει η Ιερά Μητρόπολη, στόχος της νέας ιστοσελίδας είναι να ενισχύσει την επικοινωνία με τους πιστούς και να ενθαρρύνει τη συμμετοχή τους στη ζωή της τοπικής Εκκλησίας, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρει η ψηφιακή εποχή.