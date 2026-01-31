MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Νέα ανακοίνωση της Βιολάντα: “Σε στιγμές πένθους προέχει η ευθύνη και η αξιοπρέπεια”

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Η εταιρεία Βιολάντα με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα του Τύπου, εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία μεταξύ άλλων επισημαίνει πως η εταιρεία από την πρώτη στιγμή συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές για την εξακρίβωση των αιτιών του δυστυχήματος που κόστισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες.

Όπως αναφέρει η εταιρεία, «είμαστε ακόμη συγκλονισμένοι από το τραγικό συμβάν στο εργοστάσιό μας στα Τρίκαλα».

«Από την πρώτη στιγμή του τραγικού συμβάντος, επιλέξαμε συνειδητά να περιορίσουμε τις δημόσιες τοποθετήσεις μας, από σεβασμό στη μνήμη των ανθρώπων μας που χάθηκαν και στις οικογένειές τους. Πιστεύουμε ότι σε στιγμές πένθους προέχει η ευθύνη και η αξιοπρέπεια» σημειώνεται.

Στην ίδια ανακοίνωση τονίζεται: «Το τελευταίο διάστημα όμως, και ενώ οι έρευνες των αρμόδιων αρχών και η νομική διαδικασία βρίσκονται σε εξέλιξη, διακινούνται με ελαφρότητα στο δημόσιο διάλογο φήμες και αβάσιμες ερμηνείες.

Όπως έχουμε δηλώσει, από την πρώτη στιγμή, η εταιρεία συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές στο έργο τους για την εξακρίβωση των αιτιών του ατυχήματος.

Η ιδιαιτερότητα του φαινομένου καθιστά αυτό σύνθετο, και απαιτείται η εις βάθος διερεύνησή του, η οποία εξελίσσεται και στην οποία συμπράττουμε με κάθε τρόπο. Εν αναμονή των τελικών εκθέσεων και πορισμάτων, επιβάλλεται ο σεβασμός στη μνήμη των ανθρώπων μας που χάθηκαν και στην αλήθεια».

