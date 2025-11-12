MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ναύπλιο: Ηλικιωμένος έπεσε από μπαλκόνι δεύτερου ορόφου πολυκατοικίας

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Μεγάλη αναστάτωση επικράτησε το μεσημέρι της Τετάρτης (12/11) στο Ναύπλιο, όταν ένας ηλικιωμένος για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο έπεσε από μπαλκόνι δεύτερου ορόφου πολυκατοικίας με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του argolikeseidhseis.gr, το περιστατικό σημειώθηκε στις 13:00 το μεσημέρι στην οδό Εφέσου. Στο σημείο έσπευσε η αστυνομία και το ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο νοσοκομείο.

Έρευνα για τα αίτια και τις συνθήκες της πτώσης διεξάγει το Αστυνομικό Τμήμα Ναυπλίου.

Ναύπλιο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 16 ώρες πριν

Γενικό μπλακ άουτ στη Δομινικανή Δημοκρατία – Εκτός λειτουργίας το μετρό στην πρωτεύουσα

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 19 ώρες πριν

Στη φυλακή ο ρασοφόρος youtuber και τρεις ακόμη κατηγορούμενοι για διακίνηση ναρκωτικών και μεταναστών

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 2 ώρες πριν

Πειραιώς: Ξεκινά ο 2ος κύκλος του προγράμματος επιμόρφωσης εκπαιδευτικών «Gen AI Empowered Educators»

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 21 ώρες πριν

Χαλκίδα: Ταυτοποιήθηκαν τέσσερα άτομα για… κόντρες στην Εθνική οδό

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 22 λεπτά πριν

Νυχτερινές εργασίες κοπής πρασίνου στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης – Ποιες ημέρες

LIFESTYLE 42 λεπτά πριν

Σμαράγδα Καρύδη για Θοδωρή Αθερίδη: Δεν νιώθω ότι έχω δέσει τον γάϊδαρό μου μαζί του – Κανείς δεν είναι δεδομένος