Ναύπλιο: Ηλικιωμένος έπεσε από μπαλκόνι δεύτερου ορόφου πολυκατοικίας

Μεγάλη αναστάτωση επικράτησε το μεσημέρι της Τετάρτης (12/11) στο Ναύπλιο, όταν ένας ηλικιωμένος για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο έπεσε από μπαλκόνι δεύτερου ορόφου πολυκατοικίας με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του argolikeseidhseis.gr, το περιστατικό σημειώθηκε στις 13:00 το μεσημέρι στην οδό Εφέσου. Στο σημείο έσπευσε η αστυνομία και το ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο νοσοκομείο.

Έρευνα για τα αίτια και τις συνθήκες της πτώσης διεξάγει το Αστυνομικό Τμήμα Ναυπλίου.