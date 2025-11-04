MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ναύπακτος: 22χρονος επιτέθηκε στη 19χρονη πρώην σύντροφό του

Φωτογραφία: Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στη Ναύπακτο, όπου ένας 22χρονος φέρεται να επιτέθηκε και χτύπησε τη 19χρονη πρώην σύντροφό του.

Σύμφωνα με το Nafpaktianews.gr, το περιστατικό καταγγέλθηκε από την παθούσα στο Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας Μεσολογγίου, το οποίο ενημερώθηκε άμεσα και ακολούθησε η προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία.

Η νεαρή γυναίκα φέρεται να δέχθηκε χτυπήματα μετά από έντονο καβγά, με αποτέλεσμα να ζητήσει τη συνδρομή των αρχών. Οι αστυνομικοί κινητοποιήθηκαν άμεσα και προχώρησαν στις απαραίτητες ενέργειες για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Ναύπακτος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 19 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: H έκθεση “WONDER CITY” εγκαινιάστηκε στο MOMus — Ανοιχτή για το κοινό όλη την εβδομάδα

ΔΙΕΘΝΗ 23 ώρες πριν

Βρετανία: Απαγγέλθηκαν κατηγορίες για τη μαζική επίθεση σε τραίνο στην Αγγλία

LIFESTYLE 1 ώρα πριν

Σταματίνα Τσιμτσιλή για Ρία Ελληνίδου: Την είδαν σε ορεινό προορισμό να συνοδεύεται από γνωστό άντρα, όποιος κατάλαβε κατάλαβε

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Κρήτη: Έφοδος στις φυλακές Αλικαρνασσού για το μακελειό στα Βορίζια – Εκεί κρατούνται συγγενείς του 39χρονου θύματος

ΔΙΕΘΝΗ 17 ώρες πριν

Ζαχάροβα: Εάν η Ιταλία συνεχίσει να υποστηρίζει την Ουκρανία θα καταρρεύσει ολοκληρωτικά

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 20 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Βανδάλισαν αυτοκίνητο γιατρού όσο εκείνος βρισκόταν σε εφημερία στο νοσοκομείο Παπανικολάου