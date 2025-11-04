Ναύπακτος: 22χρονος επιτέθηκε στη 19χρονη πρώην σύντροφό του
Φωτογραφία: Pixabay
THESTIVAL TEAM
Περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στη Ναύπακτο, όπου ένας 22χρονος φέρεται να επιτέθηκε και χτύπησε τη 19χρονη πρώην σύντροφό του.
Σύμφωνα με το Nafpaktianews.gr, το περιστατικό καταγγέλθηκε από την παθούσα στο Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας Μεσολογγίου, το οποίο ενημερώθηκε άμεσα και ακολούθησε η προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία.
Η νεαρή γυναίκα φέρεται να δέχθηκε χτυπήματα μετά από έντονο καβγά, με αποτέλεσμα να ζητήσει τη συνδρομή των αρχών. Οι αστυνομικοί κινητοποιήθηκαν άμεσα και προχώρησαν στις απαραίτητες ενέργειες για τη διερεύνηση της υπόθεσης.
