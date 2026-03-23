Ν. Πλακιάς για τη δίκη των Τεμπών: Λυπάμαι αν βγήκα δύο χρόνια τώρα και έλεγα ότι πιστεύω στην Ελληνική Δικαιοσύνη

Μετά από 3 χρόνια έφτασε η ώρα της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, η οποία ξεκινά στη Λάρισα. Ωστόσο έντονες ήταν οι αντιδράσεις των συγγενών για τον χώρο που θα διεξαχθεί η δίκη καθώς όπως καταγγέλλουν ο συγκεκριμένος χώρος δεν μπορεί να υποστηρίξει το μέγεθος της δίκης.

Σε ανάρτησή του ο Νίκος Πλακιάς ξεσπά για την πολύκροτη δίκη κάνοντας λόγο για “φοβισμένα όργανα της δικαιοσύνης”, ζητώντας από τον πρωθυπουργό να παραιτήσει τον υπουργό Δικαιοσύνης. ενώ εκφράζει τη λύπη του που εδώ και δύο χρόνια έλεγε ότι πιστεύει στην Ελληνική Δικαιοσύνη.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Ν. Πλακιά

Πριν τρία χρόνια μπάζωσαν τα παιδιά μου και τα πέταξαν 12 χιλιόμετρα μακριά ,

σε ένα οικόπεδο στην μέση του πουθενά .

Σήμερα μπάζωσαν και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας μας μέσα σε μια αίθουσα που ετοίμαζε και καμάρωνε για αυτήν ο Γιώργος Φλωρίδης δύο χρόνια τώρα .

Μια έδρα αποτελούμενη από φοβισμένα όργανα της δικαιοσύνης, έρμαια μέσα σε ένα κλουβί τρία επι τρία.

Μια αίθουσα που κόστισε 1.500.000€ .

Ακριβώς όπως στο μπάζωμα που δώσανε 800.000€ έτσι και τώρα 1.500.000€ για να μπαζωθεί η υπόθεση .

Όπως μας αντιμετώπισαν τρία χρόνια τώρα έτσι συνεχίζουν να μας αντιμετωπίζουν ακόμα και σήμερα .

Kyriakos Mitsotakis πρέπει χτες κιόλας να παραιτήσετε τον συγκεκριμένο υπουργό όπως και να μπείτε σε σκέψεις για όλα αυτά που λέγατε τόσα χρόνια .

Μια δίκαιη δίκη σε μια αίθουσα που δεν έχετε ξαναδεί όμοια της .

Απο ότι καταλάβαμε σήμερα αν η δίκη γίνει όπως έγινε η αίθουσα , καλύτερα να μην ξαναβρεθούμε ποτέ ξανά εκεί !!!

Λυπάμαι αν βγήκα δύο χρόνια τώρα και έλεγα ότι πιστεύω στην Ελληνική Δικαιοσύνη .

Λυπάμαι ειλικρινά.

Έλεγα πάντα ότι θα περιμένω να τελειώσει η δίκη και μετά θα σας πω τι πιστεύω για εκείνη .

Πλέον από σήμερα γνωρίζω ότι δεν θα υπάρξει καμία δικαίωση σε αυτό το δικαστήριο .

Ντροπή σας κύριε Υπουργέ και ντροπή και σε εσάς κύριε Πρωθυπουργέ για την ασέβεια απέναντι στην οικογένεια μας .

Μια οικογένεια που θρηνεί τρία κορίτσια 20 χρονών .