MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ν. Ερυθραία: Ο γιος του πρώην υπουργού πήγε να πατήσει οικογένεια και παραβίασε δύο STOP – Τι ισχυρίστηκε

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Χειροπέδες σε γιο γνωστού πολιτικού πέρασαν οι αστυνομικοί, έπειτα από καταδίωξη στη Νέα Ερυθραία.

Όλα ξεκίνησαν όταν η Άμεση Δράση έλαβε κλήση από κατοίκους της περιοχής για άτομα που βρίσκονταν έξω από το κλειστό γυμναστήριο της Νέας Ερυθραίας και προκαλούσαν φθορές. Δυνάμεις της Αστυνομίας έφτασαν στο σημείο και εντόπισαν δύο νεαρούς. Όταν όμως οι αστυνομικοί επιχείρησαν να ελέγξουν τα στοιχεία τους, εκείνοι μπήκαν τρέχοντας σε άσπρο όχημα και επιχείρησαν να διαφύγουν.

Ακολούθησε καταδίωξη στα στενά της περιοχής, με τον 19χρονο γιο του γνωστού πολιτικού να κάθεται στη θέση του οδηγού και να αναπτύσσει υπερβολική ταχύτητα, όπως μεταδίδει το Mega.

Παρά τα σήματα των αστυνομικών, εκείνοι προσπάθησαν να χαθούν στα στενά της περιοχής. Παραβίασαν δύο STOP ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες παραλίγο να πατήσουν μία οικογένεια.

Τελικά συνελήφθησαν για απείθεια και επικίνδυνη οδήγηση, ενώ σε βάρος του γιου του πολιτικού που ήταν και ο οδηγός του οχήματος, βεβαιώθηκαν και οι σχετικές τροχονομικές παραβάσεις.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του MEGA, ο 19χρονος γιος του πολιτικού όταν οδηγήθηκε στο τμήμα είπε στους αστυνομικούς ότι δεν κατάλαβε πως τον καταδιώκουν διότι δεν άκουσε τον φάρο.

Ο νεαρός φαίνεται πως έχει απασχολήσει τις Αρχές 4 φορές από τον Μάρτιο του 2025.


Καταδίωξη Νέα Ερυθραία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 15 ώρες πριν

Η Θεσσαλονίκη υποδέχεται από σήμερα τους Διεθνείς Αγώνες GoalBall “EGCA European Cup 2025” – Το πρόγραμμα

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 13 ώρες πριν

“Αθάνατη επιθυμία” το 15ο βιβλίο της Έλενας Αντωνίου παρουσιάζεται στη Θεσσαλονίκη

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 13 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: 23χρονος καταδικάστηκε για ξυλοδαρμό της συντρόφου του – Τη χτυπούσε με κλωτσιές στα γεννητικά όργανα και την έφτυνε στη μέση του δρόμου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 21 ώρες πριν

Το να βλέπεις συνέχεια βίντεο στο TikTok μπορεί να προκαλέσει σήψη εγκεφάλου – Τι έδειξε η μεγαλύτερη έρευνα για τα social media

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

ΠΑΟΚ: “Μπλόκο” της ΕΛ.ΑΣ. για οργανωμένη μετακίνηση των οπαδών στη Λιβαδειά

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 6 ώρες πριν

Φθιώτιδα: Συνελήφθη 65χρονος για υπόθεση εκδικητικής πορνογραφίας