Ν. Ερυθραία: Ο γιος του πρώην υπουργού πήγε να πατήσει οικογένεια και παραβίασε δύο STOP – Τι ισχυρίστηκε

Χειροπέδες σε γιο γνωστού πολιτικού πέρασαν οι αστυνομικοί, έπειτα από καταδίωξη στη Νέα Ερυθραία.

Όλα ξεκίνησαν όταν η Άμεση Δράση έλαβε κλήση από κατοίκους της περιοχής για άτομα που βρίσκονταν έξω από το κλειστό γυμναστήριο της Νέας Ερυθραίας και προκαλούσαν φθορές. Δυνάμεις της Αστυνομίας έφτασαν στο σημείο και εντόπισαν δύο νεαρούς. Όταν όμως οι αστυνομικοί επιχείρησαν να ελέγξουν τα στοιχεία τους, εκείνοι μπήκαν τρέχοντας σε άσπρο όχημα και επιχείρησαν να διαφύγουν.

Ακολούθησε καταδίωξη στα στενά της περιοχής, με τον 19χρονο γιο του γνωστού πολιτικού να κάθεται στη θέση του οδηγού και να αναπτύσσει υπερβολική ταχύτητα, όπως μεταδίδει το Mega.

Παρά τα σήματα των αστυνομικών, εκείνοι προσπάθησαν να χαθούν στα στενά της περιοχής. Παραβίασαν δύο STOP ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες παραλίγο να πατήσουν μία οικογένεια.

Τελικά συνελήφθησαν για απείθεια και επικίνδυνη οδήγηση, ενώ σε βάρος του γιου του πολιτικού που ήταν και ο οδηγός του οχήματος, βεβαιώθηκαν και οι σχετικές τροχονομικές παραβάσεις.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του MEGA, ο 19χρονος γιος του πολιτικού όταν οδηγήθηκε στο τμήμα είπε στους αστυνομικούς ότι δεν κατάλαβε πως τον καταδιώκουν διότι δεν άκουσε τον φάρο.

Ο νεαρός φαίνεται πως έχει απασχολήσει τις Αρχές 4 φορές από τον Μάρτιο του 2025.



