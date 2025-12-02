MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μπλόκο αγροτών στο Καλπάκι: Παραταγμένα τα τρακτέρ – Κλειστός ο δρόμος προς Κακαβιά για φορτηγά και νταλίκες

Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των αγροτών στην Ήπειρο, με το Καλπάκι να αποτελεί βασικό σημείο συγκέντρωσης σήμερα, Τρίτη. Οι αγρότες έχουν παρατάξει τα τρακτέρ τους, διεκδικώντας λύσεις στα αιτήματά τους και επηρεάζοντας την κυκλοφορία στην περιοχή.

Ο κόμβος Καλπακίου θα είναι κλειστός καθώς έχουν παραταχθεί τα τρακτέρ. Οι αγρότες αφήνουν να περάσουν τα λεωφορεία και τα ΙΧ αυτοκίνητα που μεταφέρουν ηλικιωμένους ή ασθενείς.

Πρόκειται για μπλόκο πολύ σημαντικό γιατί από το σημείο, εξυπηρετούνται όλα τα βαρέα οχήματα που ταξιδεύουν προς το τελωνείο της Κακαβιάς.

Ο κτηνοτρόφος Μίλτος Μπούκας είπε, μιλώντας στον Βασίλη Σιώμο, πως βρίσκονται στον δρόμο γιατί: «Πρώτον μας κλέψανε τα λεφτά και γιατί μας χρωστάνε τα λεφτά. Το δεύτερο είναι ότι το κόστος παραγωγής το κουβεντιάζουμε πάρα πολλά χρόνια. Είναι δυσβάσταχτο και η ύπαιθρος πεθαίνει. Τα χωριά ερημώνουν μέρα με την ημέρα».

Ο δρόμος παραμένει σήμερα Τρίτη, κλειστός από τις 4 το απόγευμα μέχρι και τις 9 το βράδυ.

Υπάρχουν παράδρομοι που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι οδηγοί που θέλουν να ταξιδέψουν από τα Γιάννενα προς την Κακαβιά και από Κακαβιά προς τον κόμβο Καλπακίου.

