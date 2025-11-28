MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μοσχάτο: Μετέφεραν τους πολίτες με κλαρκ στον σταθμό του ΗΣΑΠ – Δείτε βίντεο

THESTIVAL TEAM

Έντονα προβλήματα δημιούργησε η επέλαση της κακοκαιρίας Adel στην Αθήνα.

Χαρακτηριστικό της κατάστασης είναι οι εικόνες που ήρθαν στη δημοσιότητα το πρωί της Παρασκευής από τον σταθμό του ΗΣΑΠ, στο Μοσχάτο, όταν αγροτικό του δήμου μετέφερε τους πολίτες στο απέναντι πεζοδρόμιο, και μάλιστα, στην καρότσα, καθώς δεν μπορούσαν να περάσουν λόγω της υψηλής στάθμης του νερού. Εκτός από το αγροτικό, είχαν επιστρατευτεί και κλαρκ για τη μεταφορά των πολιτών.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, οι δρόμοι είχαν μετατραπεί σε ποτάμι και δεν ήταν δυνατό να περάσουν στο απέναντι πεζοδρόμιο. Κάποιοι άλλοι έβαλαν σακούλες στα πόδια τους, ενώ άλλοι έβγαλαν τα παπούτσια και τις κάλτσες τους για να μην βραχούν και να περάσουν τους πλημμυρισμένους δρόμους.

Δείτε το βίντεο:

Κακοκαιρία Μοσχάτο

