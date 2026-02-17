Μήνυμα από το 112 στο Καστράκι Αιτωλοακαρνανίας – Υπερχείλισε το φράγμα του Στράτου
THESTIVAL TEAM
Μήνυμα από το 112 ήχησε το βράδυ της Τρίτης (17/02/2026) στο Καστράκι Αιτωλοακαρνανίας καθώς υπερχείλισε το φράγμα του Στράτου λόγω της κακοκαιρίας που χτυπάει την περιοχή.
Συγκεκριμένα το μήνυμα από το 112 αναφέρει χαρακτηριστικά πως «λόγω ελεγχόμενης υπερχείλισης του φράγματος του Στράτου στο Καστράκι Αιτωλοακαρνανίας, αποφύγετε τις μετακινήσεις σε όλες τις παραποτάμιες περιοχές του Αχελώου».
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣
🆘 Λόγω ελεγχόμενης υπερχείλισης του φράγματος του #Στράτου στο #Καστράκι #Αιτωλοακαρνανίας, αποφύγετε τις μετακινήσεις σε όλες τις παραποτάμιες περιοχές του #Αχελώου
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.@pyrosvestiki@hellenicpolice— 112 Greece (@112Greece) February 17, 2026
