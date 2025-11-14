MENOY

Θεσσαλονίκη: Η στιγμή που μέλη σπείρας βάζουν βόμβα σε ΑΤΜ στη Μηχανιώνα – Δείτε βίντεο

THESTIVAL TEAM

Τον τρόπο με τον οποίο ενεργούσαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε διαρρήξεις ATM και κλοπές αυτοκινήτων σε Θεσσαλονίκη και Σέρρες κατέγραψε κάμερα ασφαλείας.

Στο βίντεο που μετέδωσε η ΕΡΤ διακρίνονται οι δράστες να πλησιάζουν ένα ΑΤΜ στη Μηχανιώνα, να τοποθετούν τον εκρηκτικό μηχανισμό, να τρέχουν μακριά και να το ανατινάζουν πριν διαφύγουν με κλεμμένα αυτοκίνητα, τα οποία είχαν φροντίσει να βρουν νωρίτερα.

Εξιχνιάστηκαν συνολικά 11 διαρρήξεις, 6 κλοπές οχημάτων και κλοπή πινακίδας κυκλοφορίας οχήματος. Από τα ανωτέρω κλεμμένα οχήματα, βρέθηκαν τα 5 τα οποία αποδόθηκαν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους. Το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισαν τα μέλη της οργάνωσης ανέρχεται σε 503.740 ευρώ.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών, παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα, καθώς και για τους φορητούς ραδιοπομποδέκτες και την παρακολούθηση ραδιοφάσματος, εμπρησμό και φθορά ξένης ιδιοκτησίας, ενώ ο 45χρονος και ο 34χρονος είναι ήδη έγκλειστοι σε Καταστήματα Κράτησης.

