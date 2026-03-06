Μέτσοβο: Σκύλος επέζησε 9 μέρες σε υψόμετρο 1.900 μ., τον εντόπισαν τυχαία ορειβάτες – Δείτε βίντεο

Ψυχή κομάντο αποδείχτηκε ότι έχει ένας σκύλος μόλις 9 μηνών που κατάφερε και επέζησε εννέα ολόκληρες ημέρες χωρίς τροφή στο ψυχρό αλπικό υψόμετρο 1.900 μέτρων στην κορυφή Τσουκαρέλα Μετσόβου ώσπου τον εντόπισε και τον διέσωσε μια ομάδα ορειβατών.

Ο Ασπρούλης που ζει με τον ιδιοκτήτη του, τον Χρήστο Ζαχαρή, στο Χαλίκι Ασπροποτάμου ακολούθησε πριν από εννέα ημέρες μια ομάδα Γάλλων ορειβατών και κυριολεκτικά «εγκλωβίστηκε» στις χιονισμένες βουνοκορφές φοβούμενος να κατεβεί από τις απότομες πλαγιές.

Χτες το πρωί μια ομάδα Ελλήνων ορειβατών που είχε μάθε την ιστορία του Ασπρούλη καθώς ο κ. Ζαχαρής διατηρεί παραδοσιακό καφενείο στο Χαλίκι του Ασπροποτάμου, ανεβαίνοντας το χιονισμένο βουνό προς την Τσουκαρέλα άκουσε κάποια στιγμή τις σπαραχτικές κραυγές του.

«Ανεβαίναμε να κάνουμε μια κορυφή, την Τσουκαρέλα στο Μέτσοβο και καθώς ανεβαίναμε ακούγαμε κάτι κραυγές. Μάλλον, το σκυλάκι μας αντιλήφθηκε και μας είχε δει. Εμείς δεν τον είχαμε δει καθώς είναι λευκού χρώματος το σκυλάκι και φώναζε για βοήθεια. Οπότε έσπασε η ομάδα στα δυο, οι περισσότεροι συνέχισαν την ανάβαση και οι πιο έμπειροι πήγαν να βρουν το σκυλάκι και να κάνουν τη διάσωση» περιέγραψε στο protothema.gr το μέλος της ορειβατικής ομάδας Μαρίνα Κοράκη που διέσωσε τον Ασπρούλη που βρισκόταν σε υψόμετρο 1.900 μέτρων με το χιόνι να καλύπτει τα πάντα.

Οι έμπειροι ορειβάτες κατάφεραν και βρήκαν τον μικρό σε ηλικία σκυλάκο, ο οποίος μετά από εννιά ημέρες χωρίς φαγητό, όπως είπε η κ. Κοράκη «το λουρί που είχε στο λαιμό του έπλεε».

Οι ορειβάτες του έδωσαν φαγητό και άρχισαν την κατάβαση με τον Ασπρούλη όπως φαίνεται και στο βίντεο του protothema.gr να ευχαριστεί έναν έναν τους ορειβάτες που τον έσωσαν.

«Όταν κατέβηκε το σκυλάκι με την ομάδα πήγαινε σε έναν έναν από εμάς κι έλεγε με τον τρόπο του ευχαριστώ, έκλαιγε» είπε η κ Κοράκη προσθέτοντας ότι «κατεβάσαμε το σκυλάκι στον ιδιοκτήτη του και ο άνθρωπος μας ευχαρίστησε. Είχαμε μια ενημέρωση ότι έχασε το σκυλάκι και όταν τον πήγαμε μας ευχαρίστησε ενώ το σκυλάκι πήγε και κάθισε στον καναπέ του ήρεμος».

Οι ορειβάτες της ομάδας όπως περιέγραψε η κ. Κοράκη έκαναν την καλύτερη ανάβαση τους «αφού καταφέραμε και σώσαμε ένα σκυλάκι που επί εννέα ημέρες ήταν σε τόσο μεγάλο υψόμετρο χωρίς φαγητό και κάποιο μέρος για να προφυλαχτεί».

«Τον βαφτίσαμε Lucky»

«Ξέρουμε ότι ο ιδιοκτήτης του τον φωνάζει Ασπρούλη λόγω του χρώματος του αλλά εμείς τον βαφτίσαμε Lucky επειδή τελικά είναι τυχερός», είπε η κ. Κοράκη.

Ο ιδιοκτήτης του Ασπρούλη, ο κ. Ζαχαρής είναι μόνιμος κάτοικος στο Χαλίκι του Ασπροποτάμου εδώ και πολλά χρόνια και διατηρεί ένα παραδοσιακό καφενείο στο χωριό -για το οποίο όπως και για τις μαγειρικές ικανότητες του ιδιοκτήτη έχουν γράψει πολλά μέσα ενημέρωσης μεταξύ των οποίων και το travel.gr- έχοντας προηγουμένως διαγράψει μια μεγάλη πορεία στον χώρο της δημοσιογραφίας.

Η εύρεση του εννέα μηνών σκύλου του, του έδωσε μεγάλη χαρά και όπως περιέγραψε στο protothema.gr ο Ασπρούλης ακολούθησε μια ομάδα Γάλλων σκιέρ βουνού και έφτασε σε ένα σημείο που προφανώς μετά λόγω του δύσβατου και των απότομων πλαγιών φοβήθηκε να κατέβει.

«Η απόσταση για να φτάσει κάποιος από εδώ έως το σημείο που βρέθηκε είναι 3,5 ώρες. Η ψηλότερη κορυφή εκεί είναι 2.200 μ. και ο σκύλος βρέθηκε λίγο πιο κάτω. Πίσω από αυτή την κορυφή είναι γκρεμός και προφανώς φοβήθηκε είναι 9 μηνών. Δεν είχε ξαναβγεί έξω από το χωριό αλλά ακολούθησε μια ομάδα Γάλλων ορειβατών σκιέρ που έμειναν εδώ σε μένα και την επομένη το πρωί που ξεκίνησαν τους ακολούθησε» είπε ο κ. Ζαχαρής που όλες αυτές τις ημέρες τον αναζητούσε.

Η περιπέτεια του Ασπρούλη όμως ευτυχώς είχε αίσιο τέλος μιας και οι Έλληνες ορειβάτες τον επέστρεψαν σώο και αβλαβή αν και αδυνατισμένο. «Τον έχω σαν παιδί μου και τον προσέχω πάρα πολύ», κατέληξε ο κ. Ζάχαρης.