Μενίδι: Σοβαρός τραυματισμός 12χρονου από κροτίδα ανήμερα του Πάσχα

THESTIVAL TEAM

Τον σοβαρό τραυματισμό ενός 12χρονου αγοριού στα δάχτυλα του χεριού του είχε ως αποτέλεσμα έκρηξη κροτίδας την οποία άναψε έξω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου, στο Μενίδι, νωρίτερα το απόγευμα της Κυριακής του Πάσχα.

Μάλιστα, το παιδί έχει υποστεί μερική αποκόλληση στο ένα από τα δάχτυλά του και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία, ώστε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, όπως μεταδίδει το ertnews.gr.

Για το περιστατικό διενεργείται έρευνα και προανάκριση από το Αστυνομικό Τμήμα Αχαρνών, τόσο για να διακριβωθούν οι συνθήκες του ατυχήματος, όσο και για να διαπιστωθεί το πώς βρέθηκε στην κατοχή του ανήλικου το βεγγαλικό.

Μενίδι

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 9 ώρες πριν

Χανιά: Πασχαλινό γλέντι στο Ενετικό Λιμάνι με σούβλες και θέα τον Φάρο

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 8 ώρες πριν

Βλάχος: Τα παιδιά ζουν και αναπνέουν για να παίξουν στην εθνική ομάδα

ΔΙΕΘΝΗ 6 ώρες πριν

Tass: Η Ρωσία είναι έτοιμη να προμηθεύσει αέριο την ΕΕ εφόσον έχει πλεόνασμα

ΔΙΕΘΝΗ 4 ώρες πριν

Εκλογές στην Ουγγαρία: Έκλεισαν οι κάλπες – Ρεκόρ συμμετοχής με 77,8%

LIFESTYLE 53 λεπτά πριν

Ιωάννα Τούνη: Η μαμά μου έλεγε όταν στεναχωριόμουν πως “ο κόσμος να σε φάει, ποτέ δεν θα είναι όλοι χαρούμενοι”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 13 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Αστυνομικοί τσάκωσαν κλέφτη μέσα σε αυτοκίνητο – Είχε σπάσει τζάμι για να το ανοίξει