Μεγαλόπολη: Πέταξαν σκυλίτσα στα σκουπίδια μέσα σε τσουβάλι

Μια απίστευτη κτηνωδία συνέβη στη Μεγαλόπολη, σύμφωνα με την κυρία Διονυσία Βλάχου, η οποία κατήγγειλε στο Facebook το σοκαριστικό περιστατικό.

Πολίτης φαίνεται να παράτησε σκυλίτσα στα σκουπίδια τυλιγμένη σε ένα τσουβάλι. Το ζώο σε άθλια κατάσταση μεταφέρθηκε στο κτηνιατρείο ενώ έχουν γίνει και όλες οι διαδικασίες.

Όπως είπε, το απόγευμα του Σαββάτου πολίτης εντόπισε μέσα σε κάδο σκουπιδιών ένα σκύλο μέσα σε ένα τσουβάλι. «Δεν ξέρουμε πόσες ώρες ήταν σε αυτή την κατάσταση ή αν ήταν ναρκωμένο, αλλά η σκυλίτσα είχε μεγάλη αστάθεια στο περπάτημά της. Έχουν γίνει όλες οι διαδικασίες και αναμένουμε την εξέλιξη της υπόθεσης. Αν κάποιος αναγνωρίζει το σκυλάκι μπορεί να δώσει πληροφορίες στο ΑΤ Μεγαλόπολης ή στον Δήμο».

Δείτε την ανάρτηση: