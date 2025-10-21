Mayday από τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας: “Απαρχαιωμένα τα συστήματα – Ο εξοπλισμός δεν συντηρείται στον βαθμό που πρέπει”

Με απαρχαιωμένα συστήματα ραντάρ και επικοινωνιών τα οποία θα έπρεπε ήδη να έχουν αντικατασταθεί εδώ και χρόνια λειτουργούν τα αεροδρόμια της Ελλάδας ενώ ήδη η χώρα έχει καταδικαστεί στα ευρωπαϊκά όργανα για μη ύπαρξη σημαντικών συστημάτων επικοινωνίας ελεγκτών και πιλότων!

«Τα ραντάρ και τα συστήματά που έχουμε είναι 26 ετών. Ξέρετε όμως, στην αεροπορική βιομηχανία αυτά τα χρόνια είναι σα να λέμε αιώνας. Έπρεπε να έχουμε αλλάξει τρία συστήματα μέχρι τώρα κι εμείς έχουμε ακόμα το ίδιο» είπε χαρακτηριστικά στο thestival.gr ο πρόεδρος της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδας (ΕΕΕΚΕ), κ. Παναγιώτης Ψαρός.

Τα απαρχαιωμένα συστήματα είναι αυτά που ωθούν τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας να προσθέτουν δικλείδες ασφαλείας ως τον τον αριθμό των αεροσκαφών που εξυπηρετούν με αποτέλεσμα, ειδικά την περίοδο του καλοκαιριού, να σημειώνονται μεγάλες καθυστερήσεις στις εκτελέσεις των δρομολογίων ειδικά στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» αλλά και σε άλλα περιφερειακά όπως της Θεσσαλονίκης.

«Εμείς κρατάμε το όριο εκεί που είναι ασφαλές. Απλά οι καθυστερήσεις βαίνουν μειούμενες γιατί η κυκλοφορία δεν είναι η ίδια που ήταν το προηγούμενο διάστημα, του καλοκαιριού. Θεωρώ ότι και τον χειμώνα θα υπάρχουν καθυστερήσεις γιατί ειδικά στην Αθήνα υπάρχει σημαντική κυκλοφορία χειμώνα- καλοκαίρι απλά οι καθυστερήσεις δεν είναι όπως του καλοκαιριού γιατί η ζήτηση δεν είναι η ίδια» τόνισε.

Τον περασμένο Μάιο, όπως επισημαίνει η ΕΕΕΚΕ η διοίκηση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας είχε δεσμευτεί εγγράφως για την υλοποίηση προγράμματος σταδιακής αντικατάστασης του εξοπλισμού επιτήρησης (surveillance), επικοινωνιών φωνής (communication) και αεροναυτιλίας (navigation) καθώς και την αναβάθμιση της αξιοπιστίας και της διαθεσιμότητας του υπάρχοντος εξοπλισμού με την προμήθεια όλων των κρίσιμων ανταλλακτικών στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό.

«Η κατάσταση των συστημάτων είναι η ίδια και δεν έχει αλλάξει κάτι. Παλεύει η διοίκηση της ΥΠΑ απεγνωσμένα να προχωρήσει κάτι, αλλά με δική της ευθύνη δεν προχωράει τίποτα» τόνισε ο κ. Ψαρός προσθέτοντας όμως ότι πέραν του προβλήματος της μη αντικατάστασης «και ο υπάρχον (σ.σ. εξοπλισμός) δεν συντηρείται στον βαθμό που πρέπει, δηλαδή η ΥΠΑ δεν αγοράζει έγκαιρα τα ανταλλακτικά που απαιτούνται, δεν φροντίζει να υπάρχει αυξημένη αξιοπιστία».

Συχνά περιστατικά βλαβών

Μάλιστα, ο κ. Ψαρός τόνισε στο thestival.gr ότι «υπάρχουν αρκετά συχνά περιστατικά που υπάρχουν βλάβες στον εξοπλισμό» και κυρίως στα ραντάρ και στις επικοινωνίες τα οποία ξεπερνιούνται και δεν αποτυπώνονται στην κυκλοφορία επειδή οι ελεγκτές «δουλεύουμε συντηρητικά και εξυπηρετούμε τόσο όσο μπορούμε με τα μέσα που έχουμε για να είναι ασφαλής η κυκλοφορία (σ.σ. των αεροπλάνων). Δυστυχώς στην δουλειά μας τα αυτονόητα είναι τα ζητούμενα».

Τα προβλήματα αποτυπώνονται όπως ανέφερε και στο αεροδρόμιο της Αθήνας και στο Κέντρο Ελέγχου της περιοχής Αθηνών- Μακεδονίας αλλά και στα μεγάλα περιφερειακά αεροδρόμια της Θεσσαλονίκης, της Ρόδου, του Ηρακλείου, της Κέρκυρας που όπως επεσήμανε «έχουν κι αυτά απαρχαιωμένο εξοπλισμό κι έχουν τα ίδια προβλήματα, ίσως και χειρότερα».

Καταδίκη για τη μη ύπαρξη TLS- «Ακόμα δεν έχουμε συμμορφωθεί»

Σε όλο αυτό το σκηνικό η Ελλάδα όπως ανέφερε ο κ. Ψαρός έχει καταδικαστεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την έλλειψη του άκρως αναγκαίου συστήματα TLS, το οποίο δίνει την δυνατότητα στον ελεγκτή και τον πιλότο να επικοινωνήσουν μέσω δεδομένων «δηλαδή αντί να μιλήσουμε στην συχνότητα για να επικοινωνήσουμε με τον πιλότο μπορούμε μέσω δεδομένων να στείλουμε ένα μήνυμα στον πιλότο που να του πούμε τι να κάνει και αυτό μας επιτρέπει να εξυπηρετούμε περισσότερα αεροπλάνα ταυτόχρονο». Αξιοσημείωτο είναι ότι στην περίπτωση του TLS η χώρα παρά την καταδίκη της δεν έχει συμμορφωθεί ακόμα.

Η κατάσταση στα συστήματα της αεροπλοΐας είναι σε τέτοιο σημείο που όπως ανέφερε ο πρόεδρος της ΕΕΕΚ «η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας έχει υπό επιτήρηση καθώς η χώρα έχει καταθέσει το action plan στο οποίο η ΥΠΑ έχει βάλει ημερομηνίες στις οποίες θα πραγματοποιήσει τις δεσμεύσεις που πρέπει να υλοποιήσει αλλά κι αυτό ήδη είναι εκτός χρονοδιαγράμματος».

Στα ευχάριστα νέα πάντως είναι η πρόσληψη προ ολίγων ημερών 80 ατόμων οι οποίοι θα εκπαιδευτούν ως ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας ενώ αναμένεται στη συνέχεια να προσληφθούν και άλλοι 17.