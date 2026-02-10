MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μαθήματα προετοιμασίας γονεϊκότητας από τον Δήμο Θεσσαλονίκης

Φωτογραφία: Freepik
|
THESTIVAL TEAM

Την έναρξη δωρεάν μαθημάτων προετοιμασίας γονεϊκότητας στα Δημοτικά Ιατρεία ανακοινώνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης, με στόχο την έγκυρη ενημέρωση και την ουσιαστική υποστήριξη των μελλοντικών γονέων πριν και μετά τη γέννηση του παιδιού τους.

Η περίοδος της εγκυμοσύνης συνοδεύεται από προσδοκίες, συναισθηματικές μεταβολές και εύλογες απορίες. Μέσα από οργανωμένες συναντήσεις, εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό του Δήμου Θεσσαλονίκης προσφέρει ολοκληρωμένη καθοδήγηση σε κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την εγκυμοσύνη, τον τοκετό, τη λοχεία, τη διατροφή και την ψυχολογική προσαρμογή στη νέα οικογενειακή πραγματικότητα.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν:

  • Η Μαία, κ. Παναγιώτα (Γιώτα) Κοντογιάννη, με καθοδήγηση σε πρακτικά θέματα τοκετού, φροντίδας νεογνού και υποστήριξη κατά τη διάρκεια της λοχείας.
  • Η Διαιτολόγος, κ. Μαρία Τσιάχτα, με συμβουλευτική για τη σωστή διατροφή στην εγκυμοσύνη και τον θηλασμό.
  • Η Ψυχολόγος, κ. Μαριάνθη Σπουργίτη (Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θεσσαλονίκης), με συναισθηματική υποστήριξη στην προετοιμασία για τον νέο γονεϊκό ρόλο, κατά τη λοχεία και, όπου απαιτείται, για όσο διάστημα χρειαστεί μετά τον τοκετό.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην πρακτική εκπαίδευση, με χρήση εκπαιδευτικών προπλασμάτων περιποίησης και φροντίδας, ειδικά σχεδιασμένων ώστε να προσομοιάζουν το μέγεθος και το βάρος πραγματικού νεογέννητου, προσφέροντας ρεαλιστική εμπειρία στους συμμετέχοντες.

Στο πλαίσιο των μαθημάτων, οι μέλλοντες γονείς:

  • Λαμβάνουν πλήρη ενημέρωση για τον θηλασμό,
  • Εκπαιδεύονται στην περιποίηση του βρέφους (μπάνιο, ντύσιμο, κράτημα),
  • Προετοιμάζονται για την ασφαλή και οργανωμένη υποδοχή του μωρού στο σπίτι.
  • Βασικός στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και της αίσθησης ασφάλειας των νέων γονέων από τις πρώτες ημέρες με το βρέφος, με σταθερή πρόσβαση σε διεπιστημονική ομάδα υποστήριξης.

Πληροφορίες και εγγραφές

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στα τηλέφωνα: 2313318643 και 2313318644, ζητώντας τη Μαία των Δημοτικών Ιατρείων, κ. Παναγιώτα Κοντογιάννη.

Δήμος Θεσσαλονίκης

