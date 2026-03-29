Μαρούσι: 4χρονο κοριτσάκι περιπλανιόταν μόνο στους δρόμους – “Δεν παραμελώ τα παιδιά μου”, είπε η μητέρα της

Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη στο Μαρούσι όταν ένα κοριτσάκι μόλις 4 ετών βρέθηκε μόνο του στους δρόμους. Για καλή του τύχη, ένας οδηγός ταξί το είδε και το βοήθησε.

Το κοριτσάκι ήταν χαμένο στους δρόμους στο Μαρούσι και δεν μπορούσε να θυμηθεί το σπίτι του ενώ φέρεται να είπε σε οδηγό ταξί που το εντόπισε ότι οι γονείς του είχαν καβγαδίσει και πως στο σπίτι βρισκόταν μόνο η γιαγιά.

«Βρήκα ένα κοριτσάκι να περιπλανιέται μόνο του. Δεν μπορεί να μου υποδείξει πού είναι το σπίτι του. Μου είπε ότι η μαμά και ο μπαμπάς του μάλωσαν και ότι στο σπίτι τους είναι μόνο η γιαγιά», περιέγραψε ο άνδρας, που ήταν πανικόβλητος όταν βρήκε το κοριτσάκι.

Ο οδηγός ειδοποίησε άμεσα τις αρχές, με αστυνομικούς να φτάνουν στο σημείο και να μεταφέρουν το κοριτσάκι στο τμήμα, προκειμένου να εντοπιστούν οι γονείς του.

Στο πλαίσιο της έρευνας, συνελήφθησαν η 33χρονη μητέρα και ο πατέρας του παιδιού, με καταγωγή από τη Ρωσία, κατηγορούμενοι για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Στη συνέχεια, η μητέρα αφέθηκε ελεύθερη.

Η ίδια, μιλώντας στο Mega για το περιστατικό, υποστήριξε ότι απουσίαζε για εργασία όταν το παιδί έφυγε από το σπίτι, ενώ ο πατέρας βρισκόταν εκεί. Όπως ανέφερε, η μικρή πιθανότατα βρήκε το κλειδί και ξεκλείδωσε μόνη της την πόρτα.

«Όταν το παιδί έφυγε έλειπα, ήμουν σε δουλειά, ο άντρας μου ήταν σπίτι, όμως δεν καταλάβαμε πώς έγινε. Το παιδί μάλλον άνοιξε την πόρτα μόνο του και βγήκε έξω. Το κλειδί δεν ήταν πάνω στην πόρτα, το βρήκε όμως και ξεκλείδωσε. Δεν παραμελώ τα παιδιά μου. Μόλις κατάλαβα τι έγινε τρελάθηκα. Όταν ρώτησα τη μικρή γιατί το έκανε, γιατί έφυγε, μου είπε πως ξύπνησε, δεν με βρήκε και βγήκε έξω να με ψάξει», λέει η γυναίκα στο Mega.

Δεν ήταν όμως η πρώτη φορά που το κοριτσάκι είχε διαφύγει της προσοχής των γονιών του.

Πριν από 4 μήνες, κάτοικος της περιοχής την εντόπισε να περιπλανιέται και πάλι μόνη της στη γειτονιά. Όπως περιέγραψε η γυναίκα στο Mega, επί μία ώρα έψαχνε τους γονείς της 4χρονης.

«Εγώ το είδα που έκανε βόλτες πέρα δώθε στον δρόμο, το πήρα και άρχισα να γυρίζω να ρωτάω τον ψιλικατζή, τον έναν τον άλλον ποιανού είναι αυτό το παιδί».

Η μητέρα του παιδιού είχε πει τότε πως ξενύχτησε φροντίζοντας το αδελφάκι του που ήταν άρρωστο και ότι χωρίς να το καταλάβει, η μικρή άνοιξε το παράθυρο του ισογείου και βγήκε.