Μαρούδας: Δεν ικανοποιήθηκαν βασικά αιτήματα, 100 τρακτέρ θα μπουν μπροστά στη Βουλή

Για την κάθοδο των τρακτέρ στην Αθήνα και το αγροτικό συλλαλητήριο στην πλατεία Συντάγματος μίλησε στα “Παραπολιτικά 90.1”, ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, κος Ρίζος Μαρούδας.

«Έχουμε ξεκινήσει να κατεβαίνουμε προς την Αθήνα. Θα έχουμε συνάντηση στις Αφίδνες όπου εκεί θα πάρουμε τα τρακτέρ που τώρα να μεταφέρουν αυτοκίνητα. Στις 15:00 έχουμε μια προ-συγκέντρωση στην Ομόνοια που θα μας περιμένουν συνάδελφοί αγρότες και όλοι μαζί θα κατευθυνθούμε προς το Σύνταγμα. Στις 16:00 θα γίνει το μεγάλο συλλαλητήριο στην Αθήνα. Από τις Αφίδνες θα ξεκινήσει το κομβόι των τρακτέρ, έρχονται συνάδελφοι από την Εύβοια. Είναι περίπου 100 τρακτέρ τα οποία θα μπουν μπροστά στη Βουλή», είπε ο κ. Μαρούδας, καθώς σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η κάθοδος των αγροτών.

Όπως τόνισε, το συλλαλητήριο πραγματοποιείται καθώς δεν ικανοποιήθηκαν βασικά αιτήματα των αγροτών από την κυβέρνηση. «Η κινητοποίησή μας συνεχίζεται γιατί δεν ικανοποιήθηκαν βασικά μας αιτήματα. Η κυβέρνηση έχει δημοσιονομικό χώρο και ζητάμε να ικανοποιηθούν αυτά μας τα αιτήματα», ανέφερε.

Ο κ. Μαρούδας, μεταξύ άλλων, δήλωσε: «Υπάρχει μπροστά μας και η Agrotica, υπάρχει το Κιλελέρ, υπάρχουν και τοπικές κινητοποιήσεις, υπάρχει συνέχεια του αγώνα δεν τελειώνει σήμερα η κινητοποίηση. Για εμάς ποτέ δεν τελειώνει μια κινητοποίηση, αλλάζουν οι μορφές του αγώνα αλλά δεν τελειώνει η κινητοποίηση, δεν είναι ότι σταματάνε τα προβλήματα ή ότι σταματάνε οι διεκδικήσεις μας απλά κάθε φορά έχουν διαφορετική μορφή».

