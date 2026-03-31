Μαρινέλλα – Συγκλόνισε η Χάρις Αλεξίου με τον επικήδειο της: “Άφησες την τελευταία σταγόνα της φωνής σου στον βωμό του Ηρωδείου”

Το τελευταίο αντίο στη Μαρινέλλα είπανστη Μητρόπολη Αθηνών πλήθος κόσμου, σπεύδοντας να αποτίσουν φόρο τιμής στη σπουδαία ερμηνεύτρια. Η Χαρούλα Αλεξίου στον επικήδειο χαρακτήρισε την Μαρινέλλα «αρχόντισσα» και «καπετάνισσα» αναφέροντας πως άφησε «την τελευταία σταγόνα» της φωνής της «στον βωμό του Ηρώδειου».

«Πάνω στην ωραιότερη σκηνή της χώρας στο Ηρώδειο, εκεί που κάθε Έλληνας και ξένος καλλιτέχνης ποθεί να εμφανιστεί. Εκεί διάλεξες αρχόντισσα μας να τραγουδήσεις ακαπέλα το μεγάλο αντίο σου», είπε η Χαρούλα Αλεξίου με τρεμάμενη φωνή.

«Άφησες την τελευταία σταγόνα της φωνής σου στον βωμό του Ηρώδειου. Έκλεισες τα μάτια σου και δεν μας ξανατραγούδησες και ας χτυπούσε ακόμα η καρδιά σου. Ο κόσμος που σε λάτρευε δεν σε άφηνε να φύγεις. Όλος ο ελληνισμός μιλάει για εσένα και οι τραγουδιστές της χώρας είναι εδώ. Μαρινέλλα μου καπετάνισσα, αυτή η φωνή από ποια κρυστάλλινη πηγή εκφωνήθηκε» είπε βουρκωμένη η τραγουδίστρια.

