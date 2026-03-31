MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μαρινέλλα – Συγκλόνισε η Χάρις Αλεξίου με τον επικήδειο της: “Άφησες την τελευταία σταγόνα της φωνής σου στον βωμό του Ηρωδείου”

INTIME
|
THESTIVAL TEAM

Το τελευταίο αντίο στη Μαρινέλλα είπανστη Μητρόπολη Αθηνών πλήθος κόσμου, σπεύδοντας να αποτίσουν φόρο τιμής στη σπουδαία ερμηνεύτρια. Η Χαρούλα Αλεξίου στον επικήδειο χαρακτήρισε την Μαρινέλλα «αρχόντισσα» και «καπετάνισσα» αναφέροντας πως άφησε «την τελευταία σταγόνα» της φωνής της «στον βωμό του Ηρώδειου».

«Πάνω στην ωραιότερη σκηνή της χώρας στο Ηρώδειο, εκεί που κάθε Έλληνας και ξένος καλλιτέχνης ποθεί να εμφανιστεί. Εκεί διάλεξες αρχόντισσα μας να τραγουδήσεις ακαπέλα το μεγάλο αντίο σου», είπε η Χαρούλα Αλεξίου με τρεμάμενη φωνή.

«Άφησες την τελευταία σταγόνα της φωνής σου στον βωμό του Ηρώδειου. Έκλεισες τα μάτια σου και δεν μας ξανατραγούδησες και ας χτυπούσε ακόμα η καρδιά σου. Ο κόσμος που σε λάτρευε δεν σε άφηνε να φύγεις. Όλος ο ελληνισμός μιλάει για εσένα και οι τραγουδιστές της χώρας είναι εδώ. Μαρινέλλα μου καπετάνισσα, αυτή η φωνή από ποια κρυστάλλινη πηγή εκφωνήθηκε» είπε βουρκωμένη η τραγουδίστρια.

Δείτε το βίντεο:

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 10 ώρες πριν

Τσιάρας από Βρυξέλλες: Προτεραιότητα η στήριξη των παραγωγών και η μείωση του κόστους παραγωγής

ΔΙΕΘΝΗ 57 λεπτά πριν

ΟΗΕ-Ισραήλ: “Έγκλημα πολέμου” χαρακτηρίζει ο Ύπατος Αρμοστής για τα ανθρώπινα δικαιώματα τον νόμο που θεσπίζει θανατική ποινή για Παλαιστίνιους

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 15 ώρες πριν

Η σύλληψη του αρχηγού της 17 Νοέμβρη και η αποκάλυψη ότι ο Γιωτόπουλος είχε καθίσει στο ίδιο τραπέζι με τον άνθρωπο που κατόπιν σκότωσε

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 17 ώρες πριν

Επίδομα παιδιού Α21: Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για αιτήσεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 8 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Τροχαίο και βλάβη φορτηγού στον περιφερειακό προκάλεσε προβλήματα στην κυκλοφορία

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 7 ώρες πριν

Λάρισα: Αυτοί είναι οι συγγενείς και μέλη της σπείρας με τις χρυσές λίρες, τα όπλα και τις απάτες