Μαρινέλλα: Η Ελλάδα αποχαιρετά την ιέρεια του ελληνικού πενταγράμμου – Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο

Σε κλίμα συγκίνησης και οδύνης η Ελλάδα αποχαιρετά σήμερα τη Μαρινέλλα, την ιέρεια του ελληνικού πενταγράμμου, η οποία έφυγε από τη ζωή το περασμένο Σάββατο.

Στις 08:00 σήμερα το πρωί ξεκίνησε το λαϊκό προσκύνημα στο παρεκκλήσι και ολοκληρώθηκε στις 13:00. Στη συνέχεια, η σορός της μεταφέρθηκε στη Μητρόπολη Αθηνών όπου και τελείται η εξόδιος ακολουθία. Η οικογένειά της ζήτησε η ταφή να γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Παρά την αρχική επιθυμία της ίδιας της Μαρινέλλας να μην εκφωνηθούν επικήδειοι, η Χάρις Αλεξίου και ο Γιώργος Νταλάρας ανέλαβαν να αποχαιρετήσουν τη «μεγάλη κυρία».

Το «παρών» στην κηδεία της Μαρινέλλας δίνει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. Στη Μητρόπολη Αθηνών παρευρίσκεται και ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης, και η Όλγα Γεροβασίλη.

Το «παρών» στο λαϊκό προσκύνημα έδωσαν μεταξύ άλλων οι Χάρις Αλεξίου, Γιώργος Νταλάρας, Γιώργος Θεοφάνους, Γιώργος Κατσαρός, Τάκης Ζαχαράτος, Αντώνης Ρέμος, Ηλίας Ψινάκης, Γιάννης Ζουγανέλης, Λάκης Λαζόπουλος, Νατάσσα Θεοδωρίδου, Πασχάλης, Χρήστος Μάστορας, Νατάσσα Θεοδωρίδου, Πέγκυ Ζήνα, Άντζελα Δημητρίου, Ζέτα Μακρυπούλια, Κατερίνα Κούκα, Τάνια Τσανακλίδου, Γιώργος Μαργαρίτης, Μάριος Φραγκούλης, Γιώργος Περρής, Μπέττυ Μαγγίρα, Κωνσταντίνα, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Γιώργος Τσαλίκης, Έλλη Κοκκίνου, Μιχάλης Ρέππας, Θανάσης Παπαθανασίου, Τζένη Μπότση και Τζώρτζια Κεφαλά.

